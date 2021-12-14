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Сообщество Жизнь в США 785 постов • 238 подписчиков подписаться
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Рабочие обнаружили неприятный сюрприз в стволе дерева

Рабочие обнаружили неприятный сюрприз в стволе дерева (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 10:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: в мире   видео   вода   дерево   находка   ствол   сша   
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Сотрудник организации, предоставляющей услуги обрезки и удаления деревьев, опубликовал любопытное видео. Стоило только рабочим начать пилить ствол дерева, как оттуда хлынул грязный поток воды.
В Сети объяснили это явление тем, что в верхней части дерева образовалась полость. Со временем ствол начал наполняться водой и гнить.

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Метки: в мире   видео   вода   дерево   находка   ствол   сша   
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5  комментариев
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19k
SolomonA 46 минут назад
Это просто вода. Неприятный сюрприз вот:
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64k
Серпом по молоту. Полчаса назад
Напоминает Российское телевидение..
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38k
Сергей 48 минут назад
Хозяин придёт, обидится, это ж сколько бренди пропало.
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21k
Андрей Иванов 51 минуту назад
Вот так добывают кленовый сироп :)
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3k
Едондер пуп Час назад
Беличий септик: сто лет без чистки))
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