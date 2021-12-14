Рабочие обнаружили неприятный сюрприз в стволе дерева

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Сотрудник организации, предоставляющей услуги обрезки и удаления деревьев, опубликовал любопытное видео. Стоило только рабочим начать пилить ствол дерева, как оттуда хлынул грязный поток воды.
В Сети объяснили это явление тем, что в верхней части дерева образовалась полость. Со временем ствол начал наполняться водой и гнить.
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