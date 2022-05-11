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Тёпленькая пошла: бензопила против трубы

Тёпленькая пошла: бензопила против трубы

Автор:
11 мая 2022 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: Труба   Юмор   бензопила   в мире   видео   вода   прикол   работа   
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Видео, которое вызывает множество вопросов во время просмотра. Какая интересная у некоторых людей всё-таки жизнь!
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Труба   Юмор   бензопила   в мире   видео   вода   прикол   работа   
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5  комментариев
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6k
Tim_G 51 минуту назад
сброс давления придумал трус?
про газовый резак уже не говорю...
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6k
Григорий Бабкин 13 минут назад
С душой песню исполняет.
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23k
Matrosskin 52 минуты назад
Аффтор, ты тупой ? Какие вопросы тут ? Авария на магистральном водопроводе. Труба перекрыта ( потому что иначе фигачило бы совсем другим фонтаном), но в ней всё равно есть вода, которая под весом и выходит. Нужно вырезать повреждённый кусок и заменить, а ждать, пока вода вытечет самотоком - долго. Вот и приходится "принимать душ" работнику аварийной бригады.
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9k
Павел Час назад
Что происходит?
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