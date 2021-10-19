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В Саудовской Аравии решили построить парк развлечений на нефтяной платформе

В Саудовской Аравии решили построить парк развлечений на нефтяной платформе (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 08:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Саудовская Аравия   в мире   видео   нефтяная платформа   
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Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявил о создании парка развлечений на нефтяной платформе в Персидском заливе. Ожидается, что проект поможет развитию развлекательной сферы и туризма в стране.
Комплекс займет площадь более 150 квадратных метров и будет включать в себя экстремальные аттракционы, несколько отелей, рестораны мирового класса, вертолётные площадки и многое другое.

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Метки: Ynews   Саудовская Аравия   в мире   видео   нефтяная платформа   
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1  комментарий
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insaider 2 часа назад
Видимо там игры в кальмара будут проходить.
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