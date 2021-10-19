В Саудовской Аравии решили построить парк развлечений на нефтяной платформе

87
1
1
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявил о создании парка развлечений на нефтяной платформе в Персидском заливе. Ожидается, что проект поможет развитию развлекательной сферы и туризма в стране.
Комплекс займет площадь более 150 квадратных метров и будет включать в себя экстремальные аттракционы, несколько отелей, рестораны мирового класса, вертолётные площадки и многое другое.
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычный вопрос женщины про кормление белки поставил ведущую в тупик
- Как выглядел тасманский тигр, вымерший в 1936 году
- Медведь нашёл в лесу камеру и случайно включил запись
- Мужчина поймал аллигатора с помощью мусорного контейнера
- Невероятное везение: цветочный горшок упал с 34 этажа рядом с ребенком
14
Понравилось14
Новости партнёров