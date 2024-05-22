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Рай перфекциониста на кухне⁠⁠

Рай перфекциониста на кухне⁠⁠

Автор:
22 мая 2024 07:14
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Перфекционист   в мире   гаджет   кухня   перфекционизм   
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Девушка показала, как она организовывала порядок на своей кухне, и какие предметы ей в этом помогали.

Все мы в той или иной степени стараемся поддерживать порядок в своем доме в пределах собственных возможностей. При этом многим достаточно порядка только на видимых местах. Но не перфекционистам. Им необходимо, чтобы даже за закрытыми дверьми шкафов все было идеально.

Здесь на видео сняли идеальную организацию хранения для перфекционистов. Каждый предмет идеально вписывается в свое место, все баночки подписаны с помощью специальной машинки для изготовления стикеров, и даже для пакетиков предусмотрена сортировка.

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Метки: Видео   Перфекционист   в мире   гаджет   кухня   перфекционизм   
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4  комментария
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5k
Unda Час назад
я у себя в магазине тоже идеально с утра витрину накрывал(мясо,колбаса), но через час уже все выглядело уже не так )))
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11k
Олегbl4 14 минут назад
А вилочки и ложечки надо было боком класть, чтобы красивее было.
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22k
Mike Miller 54 минуты назад
Ха. Если всей этой хренью не страдать, нужно в два, а то и в три, раза меньше места под хранение всего этого.
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8k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Надолго ли всё таким и останется???
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3659 постов (3621 в горячем)

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