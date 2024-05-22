Рай перфекциониста на кухне⁠⁠

Девушка показала, как она организовывала порядок на своей кухне, и какие предметы ей в этом помогали.
Все мы в той или иной степени стараемся поддерживать порядок в своем доме в пределах собственных возможностей. При этом многим достаточно порядка только на видимых местах. Но не перфекционистам. Им необходимо, чтобы даже за закрытыми дверьми шкафов все было идеально.
Здесь на видео сняли идеальную организацию хранения для перфекционистов. Каждый предмет идеально вписывается в свое место, все баночки подписаны с помощью специальной машинки для изготовления стикеров, и даже для пакетиков предусмотрена сортировка.
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