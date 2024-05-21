Опоссум женщины несколько раз в день притворяется мёртвым

Порой всем нам хочется просто притвориться мертвыми, чтобы весь мир оставил нам в покое и ничего от нас не требовал. Прямо как зверек из этого ролика.

Сейчас в сети смеются над опоссумом, который несколько раз в день притворяется мертвым. Хозяйка, заприметив данную защитную реакцию любимца, изготовила для него специальный гробик и записывает в отдельную тетрадь все его «даты смерти».

«Увидимся завтра на твоем кормлении и следующих похоронах», — подписала ролик с «мертвым» опоссумом хозяйка.