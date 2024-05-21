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Опоссум женщины несколько раз в день притворяется мёртвым

Опоссум женщины несколько раз в день притворяется мёртвым

Автор:
21 мая 2024 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Танатоз   в мире   животные   опоссум   
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Женщина завела у себя дома опоссума, а тот начал притворяться мёртвым. Происходит это каждый раз, когда хозяйка приходит его проверять.

Порой всем нам хочется просто притвориться мертвыми, чтобы весь мир оставил нам в покое и ничего от нас не требовал. Прямо как зверек из этого ролика.

Сейчас в сети смеются над опоссумом, который несколько раз в день притворяется мертвым. Хозяйка, заприметив данную защитную реакцию любимца, изготовила для него специальный гробик и записывает в отдельную тетрадь все его «даты смерти».

«Увидимся завтра на твоем кормлении и следующих похоронах», — подписала ролик с «мертвым» опоссумом хозяйка.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Танатоз   в мире   животные   опоссум   
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3  комментария
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79k
Viktor Час назад
Показали бы хозяйку, может мне тоже дохлым захотелось бы прикинуться при её появлении!
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6k
Отвратительный Мужик 16 минут назад
Мерзкое животное.
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4k
Pill 36 минут назад
Баба - дура
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3708 постов (3668 в горячем)

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