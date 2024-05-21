Опоссум женщины несколько раз в день притворяется мёртвым

Женщина завела у себя дома опоссума, а тот начал притворяться мёртвым. Происходит это каждый раз, когда хозяйка приходит его проверять.
Порой всем нам хочется просто притвориться мертвыми, чтобы весь мир оставил нам в покое и ничего от нас не требовал. Прямо как зверек из этого ролика.
Сейчас в сети смеются над опоссумом, который несколько раз в день притворяется мертвым. Хозяйка, заприметив данную защитную реакцию любимца, изготовила для него специальный гробик и записывает в отдельную тетрадь все его «даты смерти».
«Увидимся завтра на твоем кормлении и следующих похоронах», — подписала ролик с «мертвым» опоссумом хозяйка.
Источник:
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