Даман флиртует с партнёром

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Знакомьтесь, даманы — небольшие, похожие на бесхвостых сурков зверьки, обитающие в Африке и на Ближнем Востоке. У животных непримечательный внешний вид, но им есть чем удивить. Они – ближайшие родственники слонов.
Тот самый момент, когда ты вернулся уставший с работы, а у нее игривое настроение.
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