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Даман флиртует с партнёром

Даман флиртует с партнёром

Автор:
24 мая 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   даман   животные   язык   
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Знакомьтесь, даманы — небольшие, похожие на бесхвостых сурков зверьки, обитающие в Африке и на Ближнем Востоке. У животных непримечательный внешний вид, но им есть чем удивить. Они – ближайшие родственники слонов.

Тот самый момент, когда ты вернулся уставший с работы, а у нее игривое настроение.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   даман   животные   язык   
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1  комментарий
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Decapitated Headbanger 9 минут назад
Надо в ответ языком потрогать, если конечно твоя профессия не связана с звиздобольством! Тогда всё - "не супруг, а сувенир" (с) ДМБ
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3668 постов (3631 в горячем)

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