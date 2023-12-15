 Женщина опоздала на работу из-за 600-килограммового незваного гостя

Животное не желало никуда уходить, так что Эмбер пришлось звонить боссу и предупреждать, что она задержится, хотя и не по своей вине. Кстати, чуть позже животное благополучно удалилось.

Животное получило от местных жителей кличку Нил. Оно то и дело появляется в городе, исследуя окрестности. Представители службы охраны морской среды даже пометили его маячком, чтобы следить за передвижением.