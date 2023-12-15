 Женщина опоздала на работу из-за 600-килограммового незваного гостя

Жительница Тасмании проснулась утром от странных звуков. Женщине показалось, будто кто-то пытается вскрыть её автомобиль. Она выглянула во двор и обнаружила южного морского слона, заблокировавшего её машину.
Рано утром Эмбер Харрис проснулась от странных звуков — как будто кто-то пытался вскрыть её машину.
Выглянув во двор, жительница Тасмании (Австралия) поняла, что никакого криминала не происходит, но с поездкой на работу явно предстоят проблемы. Дело в том, что рядом с автомобилем женщины пристроился 600-килограммовый южный морской слон.
Животное не желало никуда уходить, так что Эмбер пришлось звонить боссу и предупреждать, что она задержится, хотя и не по своей вине. Кстати, чуть позже животное благополучно удалилось.
Животное получило от местных жителей кличку Нил. Оно то и дело появляется в городе, исследуя окрестности. Представители службы охраны морской среды даже пометили его маячком, чтобы следить за передвижением.
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