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&nbsp;Женщина опоздала на работу из-за 600-килограммового незваного гостя

 Женщина опоздала на работу из-за 600-килограммового незваного гостя

Автор:
15 декабря 2023 12:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   работа   южный морской слон   
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Жительница Тасмании проснулась утром от странных звуков. Женщине показалось, будто кто-то пытается вскрыть её автомобиль. Она выглянула во двор и обнаружила южного морского слона, заблокировавшего её машину.

Рано утром Эмбер Харрис проснулась от странных звуков — как будто кто-то пытался вскрыть её машину.

Выглянув во двор, жительница Тасмании (Австралия) поняла, что никакого криминала не происходит, но с поездкой на работу явно предстоят проблемы. Дело в том, что рядом с автомобилем женщины пристроился 600-килограммовый южный морской слон.

Животное не желало никуда уходить, так что Эмбер пришлось звонить боссу и предупреждать, что она задержится, хотя и не по своей вине. Кстати, чуть позже животное благополучно удалилось.

Животное получило от местных жителей кличку Нил. Оно то и дело появляется в городе, исследуя окрестности. Представители службы охраны морской среды даже пометили его маячком, чтобы следить за передвижением.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   работа   южный морской слон   
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3  комментария
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217
babai65 47 минут назад
Рука москвы. У него антенна на голове и путин им из кремля управляет.
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27k
ПаганецЪ Час назад
А слон-то чипированый!
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1k
Gadova Час назад
Ну, хоть кто-то на Эмбер внимание обратил
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