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В центре Питера водитель такси не отдавал женщине её багаж

В центре Питера водитель такси не отдавал женщине её багаж

Автор:
15 мая 2024 10:26
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Питер   Такси   Таксист   багаж   развод   
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Таксист пытался развести женщину на 4 тысячи рублей за поездку из Пулково

Странную ситуацию заметили прохожие в центре Петербурга. Там стояла женщина и громко выясняла отношения с таксистом. Оказалось, водитель привез ее туда из аэропорта Пулково, а затем отказался выдавать багаж, пока та не заплатит ему четыре тысячи рублей. Но пассажирка не была готова выложить такую сумму, так как изначально таксист ей говорил, что поездка обойдется в 400-450 рублей.

- Я спросила у вас, сколько будет стоить. Вы ответили 400 или 450 рублей, - сказала женщина. - Вы понимаете, дешевле двух тысяч рублей поездок у нас нет, - ответил таксист.

За женщину вступились двое прохожих. Но даже это не заставило водителя изменить свою точку зрения. Отдал багаж он только после того, как пассажирка позвонила в полицию. А затем мужчина уехал с места происшествия, прихватив с собой тысячу рублей, которую ранее ему передала клиентка.


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Метки: Видео   Питер   Такси   Таксист   багаж   развод   
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13  комментариев
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62k
dima423 Час назад
Наглая чуробасина... Тетка молодец что не отдала деньги, и люди молодцы что подошли, заступились и помогли тетке... Хорошее видео) А так правильно, надо полицию вызывать, эта тварь 100% неофициально работает
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25k
sanchesS80 4 минуты назад
"- Я спросила у вас, сколько будет стоить. Вы ответили 400 или 450 рублей, "
Даже не знаю что и сказать. Женщина вообще цен не знает? Сразу же было понятно, что разводилово. Где и когда были такие цены? 4000 конечно он много зарядил, но такой маршрут меньше 1500 стоить точно не может.
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919
kan35 22 минуты назад
Одного знакомого поляка лет 5 назад прокатили от шереметьево до гостиницы на ленинградке за 13к р, зато на Логане))). Оплатил картой. И даже чек дали... Потом он начал подозревать, что что-то не так... но было поздно. Они там привыкли в европах, что выходишь и сразу садишься в такси...
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13k
Rus77 56 минут назад
Не садитесь с ними в такси, не сдавайте жильё, ничего не покупайте! Эти правила написаны кровью!
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5k
Sanar Час назад
Тварь азерботская, бомбилы аэропортовские хуже цыган
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8k
Echo Час назад
Шакал
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93
risti Echo Полчаса назад
вы всё врете, таксисты всегда жертвы, это клиенты неадекватные
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1848 постов (1805 в горячем)

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