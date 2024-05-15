В центре Питера водитель такси не отдавал женщине её багаж

Таксист пытался развести женщину на 4 тысячи рублей за поездку из Пулково
Странную ситуацию заметили прохожие в центре Петербурга. Там стояла женщина и громко выясняла отношения с таксистом. Оказалось, водитель привез ее туда из аэропорта Пулково, а затем отказался выдавать багаж, пока та не заплатит ему четыре тысячи рублей. Но пассажирка не была готова выложить такую сумму, так как изначально таксист ей говорил, что поездка обойдется в 400-450 рублей.
- Я спросила у вас, сколько будет стоить. Вы ответили 400 или 450 рублей, - сказала женщина. - Вы понимаете, дешевле двух тысяч рублей поездок у нас нет, - ответил таксист.
За женщину вступились двое прохожих. Но даже это не заставило водителя изменить свою точку зрения. Отдал багаж он только после того, как пассажирка позвонила в полицию. А затем мужчина уехал с места происшествия, прихватив с собой тысячу рублей, которую ранее ему передала клиентка.
Источник:
- Таксист встретился с Алисой
- Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя
- Таксист не поверил цыганке
- Пассажиры устроили драку в машине таксиста
- Романтичное предложение руки и сердца от таксиста
Даже не знаю что и сказать. Женщина вообще цен не знает? Сразу же было понятно, что разводилово. Где и когда были такие цены? 4000 конечно он много зарядил, но такой маршрут меньше 1500 стоить точно не может.