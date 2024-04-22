Таксист не поверил цыганке

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Пассажирка такси сообщила водителю, что закинет ему деньги позже на телефон. Мужчина решил не связываться с клиенткой и повёз её обратно.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Это нация? Где их предки, корни? Похожи на индусов по манерам и нарядам. Индия колония Великобритании, возможно что это агентурная сеть мирового масштаба?
Если это так то это гениально)))
лучше бы на майл отправила.. или по вотцапу..
У меня только положительный опыт