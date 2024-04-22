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Таксист не поверил цыганке

Таксист не поверил цыганке

Автор:
22 апреля 2024 08:25
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Такси   Таксист   люди   цыгане   цыганка   
2804
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Пассажирка такси сообщила водителю, что закинет ему деньги позже на телефон. Мужчина решил не связываться с клиенткой и повёз её обратно.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Такси   Таксист   люди   цыгане   цыганка   
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43  комментария
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12k
Ligov 2 часа назад
Таксист принял разумное решение.)
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872
ghor 5 минут назад
Конечно много всяких отзывов, задним умом все профи. У меня два вопроса - почему не пристёгнуты? Можно было бы придержать за ремень. И второй - Блокировки дверей нет?
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7k
Хачик 7 минут назад
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6k
samis 8 минут назад
Цыгане они же по всей планете распространены, кто они такие кто их направляет? Кому это выгодно? Не думаю что они могли появиться сами по себе.
Это нация? Где их предки, корни? Похожи на индусов по манерам и нарядам. Индия колония Великобритании, возможно что это агентурная сеть мирового масштаба?
Если это так то это гениально)))
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45k
Aleks 17 минут назад
Пусть я буду первым
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45k
Aleks 18 минут назад
Таксист сам дурак, топливо и время свои потратил...Там сразу на роже было написано, что платить она не будет.
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800
Шурман 20 минут назад
Едим обналичивать :)
Ссылка www.youtube.com
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3k
Rom 22 минуты назад
Опыт будет. Следующий раз просто не повезет, и всё. Не знаю, есть ли штраф за то, что водитель сам отказывается... но я бы лучше сам немного заплатил и уехал, чем потом почти 100% получить проблемы, еще и не знаешь, какие. Много что может быть....
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18k
Вася Полчаса назад
увидев такую рожу водиле бы лучше сразу спросить насчёт оплаты, глядишь и кататься не пришлось бы
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
11k
6k
Григорий 58 минут назад
остановись, разбей ей тупую морду ногами и подвези до ближайшего крематория!
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40k
Алексей Час назад
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1k
Странник Час назад
в харю ей дать и выкинуть из машины, тварь
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12k
поручик Ржевский Час назад
Томми!!! Твой выход!
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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800
Шурман 2 часа назад
У нас такое не прокатит , да есть официалы которые работают по счетчику а есть убер и болт там уже заранее с тебя списывают бабки и за отказ от поездки тоже моментально списывают 9 евро . Вчера ездили на такси и таксист пол дороги ржал в голос смотря на мои ноги и реакцию :) я то на газ давил то на тормоз :) потом спрашивает а почему я не за рулем сегодня ? я говорю да вот новоселье отмечали и за руль после рюмки не сяду , машину я там оставил сейчас придется опять на такси ехать за машиной
(
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15k
котегRUS 2 часа назад
а чо на телефон ?..
лучше бы на майл отправила.. или по вотцапу..
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62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Единственное что цыгане умеют это нае@ать и украсть .
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61k
dima423 2 часа назад
Вот хоть убей не понимаю почему не установить правило оплаты заранее... По карте так и есть, так же наликом сделать, сел в машину, заплатил, поехал... Ну или хотя бы чтобы это было на усмотрение водителя, чтобы в приложении писалось - водитель работает по предоплате)
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152
Василий Кузякин dima423 4 минуты назад
Как-то раз было , вызвал такси , на стоянке парковался попал в ДТП, заказали другое , выезжали со стоянки на дорогу снова ДТП , в итоге уехали только на третьем поэтому сначала услуга должна быть оказана, а потом оплата.
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809
Рома 2 часа назад
А нахрен он её вообще вёз без предоплаты ?!
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33
Бывалый Трус 2 часа назад
А можно было её вообще не брать?
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3658 постов (3613 в горячем)

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