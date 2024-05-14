Африканец установил мировой рекорд по количеству обнятых деревьев за час

Сейчас 29-летний студент изучает лесоводство в Алабаме (США), и он отправился в местный Национальный заповедник Таскджи, чтобы установить необычный мировой рекорд. Абубакару нужно было обнять за час как можно больше деревьев. Мужчина должен был крепко обхватывать каждый ствол обеими руками, не причиняя при этом вреда растениям. Кроме того, нельзя было обнимать одно и то же дерево дважды, так что Абубакару приходилось быстро перемещаться по лесу, переходя от ствола к стволу.

Теперь рекордсмен может поздравить сам себя, ведь за 60 минут он обнял 1123 дерева, и это зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса. Абубакар добавил, что замыслил своё достижение не ради славы, а чтобы повысить осведомлённость людей о том, как важны деревья.