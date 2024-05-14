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Африканец установил мировой рекорд по количеству обнятых деревьев за час

Африканец установил мировой рекорд по количеству обнятых деревьев за час

Автор:
14 мая 2024 10:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Абубакар Тахиру   Дерево   африканец   в мире   забавно   люди   мировой рекорд   объятия   чужик   
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Абубакар Тахиру заинтересовался охраной природы ещё в детстве, когда рос в фермерской семье в Тепе (Гана).

Сейчас 29-летний студент изучает лесоводство в Алабаме (США), и он отправился в местный Национальный заповедник Таскджи, чтобы установить необычный мировой рекорд. Абубакару нужно было обнять за час как можно больше деревьев. Мужчина должен был крепко обхватывать каждый ствол обеими руками, не причиняя при этом вреда растениям. Кроме того, нельзя было обнимать одно и то же дерево дважды, так что Абубакару приходилось быстро перемещаться по лесу, переходя от ствола к стволу.


Теперь рекордсмен может поздравить сам себя, ведь за 60 минут он обнял 1123 дерева, и это зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса. Абубакар добавил, что замыслил своё достижение не ради славы, а чтобы повысить осведомлённость людей о том, как важны деревья.

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Метки: Абубакар Тахиру   Дерево   африканец   в мире   забавно   люди   мировой рекорд   объятия   чужик   
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4  комментария
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17k
Booka1a Час назад
офигеть рекорд. с такой серьезной рожей обнимает еще
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13k
Krapiv 2 минуты назад
"....
Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку."
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3k
Константин Полчаса назад
Кажется я этот рекорд побил в детстве, когда мама загоняла в лес за ягодами )
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280
Ден Час назад
trees lives matter
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
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