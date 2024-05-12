Лев Адам из Ленинградского зоопарка отметил 18-летие

«Вчера нашему прекрасному льву Адаму исполнилось 18 лет! Киперы преподнесли ему вкусное угощение. Первой к лакомствам, конечно, подбежала Таисия. Но потом, наверное, вспомнила, что День Рождения не у нее и просто прилегла рядом», - говорится в комментарии к ролику.

Как уточнили в зоопарке, 18 лет — очень солидный возраст для льва. Обычно в зверинцах эти животные живут до 20 лет, а в природе — до 10-15.

«Несмотря на это, Адам хорошо себя чувствует, любит поиграть с коробочками и бочонками, «понежиться» с львицей Таисией и, в то же время, спокойно реагирует на ее любовь к активному времяпрепровождению», - рассказали сотрудники зоопарка.



