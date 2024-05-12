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Лев Адам из Ленинградского зоопарка отметил 18-летие

Лев Адам из Ленинградского зоопарка отметил 18-летие

Автор:
12 мая 2024 10:54
Сообщество : Животные
Метки: 18-летие   Видео   Лев Адам   животные   зоопарк   красачик   
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Зверю принесли праздничное угощение. Первой полакомиться решила львица Таисия. В зоопарке отметили, что 18 лет — очень солидный возраст. В неволе львы живут до 20 лет, в дикой природе — по 10-15.

«Вчера нашему прекрасному льву Адаму исполнилось 18 лет! Киперы преподнесли ему вкусное угощение. Первой к лакомствам, конечно, подбежала Таисия. Но потом, наверное, вспомнила, что День Рождения не у нее и просто прилегла рядом», - говорится в комментарии к ролику.

Как уточнили в зоопарке, 18 лет — очень солидный возраст для льва. Обычно в зверинцах эти животные живут до 20 лет, а в природе — до 10-15. 

«Несмотря на это, Адам хорошо себя чувствует, любит поиграть с коробочками и бочонками, «понежиться» с львицей Таисией и, в то же время, спокойно реагирует на ее любовь к активному времяпрепровождению», - рассказали сотрудники зоопарка.



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Метки: 18-летие   Видео   Лев Адам   животные   зоопарк   красачик   
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1  комментарий
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ПИВОнер Полчаса назад
Предлагаю кормить его незаконными мигрантами, ибо тощий какой-то..
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