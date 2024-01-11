Капибара экспериментирует с походкой

850
1
1
Юная капибара, получившая имя Ева, прославилась в сети благодаря своей прогулке в воде. Сотрудники зоопарка запечатлели капибару и опубликовали в сети её прогулку под песню «Thriller» певца Майкла Джексона.
В зоопарке Флориды засняли детёныша капибары, который забавно ходит в воде.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Как рожают панды
- Банда выдр гоняется за бабочкой
- Манул Тимофей подготовился к зиме
- Девушка взбодрилась во время прогулки с собакой
- Олени отдыхают на газоне в жилом районе
Новости партнёров
реклама