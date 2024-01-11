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Капибара экспериментирует с походкой

Капибара экспериментирует с походкой

Автор:
11 января 2024 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   животные   зоопарк   капибара   прогулка   
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Юная капибара, получившая имя Ева, прославилась в сети благодаря своей прогулке в воде. Сотрудники зоопарка запечатлели капибару и опубликовали в сети её прогулку под песню «Thriller» певца Майкла Джексона.

В зоопарке Флориды засняли детёныша капибары, который забавно ходит в воде.

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Метки: Видео   США   животные   зоопарк   капибара   прогулка   
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