Красная панда испугалась камня

Красная панда, обитающая в зоопарке, вышла из своего убежища и наткнулась на камень. Животное спросонья испугалось предмета и попыталась напугать его в ответ.
В дикой природе опасности могут поджидать на каждом шагу, поэтому нужно быть постоянно начеку и никому не доверять. Даже камню, который вы внезапно обнаружили после пробуждения.
Красная панда из этого видео именно так и поступила. Когда она вышла из своей берлоги, то наткнулась на камушек. Спросонья панда испугалась и встала на задние лапки, чтобы показать камню, какая она грозная и опасная. Теперь главное, чтобы пушистая вспомнила, что этот камень лежит здесь уже давным-давно, да и живет она в зоопарке, где опасные хищники обитают разве что в дальнем вольере.
Источник:
- Длинные ноги мешают детёнышу жирафа попить воды
- Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака
- Черепаха не на шутку напугала коня и пса
- В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями
- Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина