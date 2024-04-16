Красная панда испугалась камня

В дикой природе опасности могут поджидать на каждом шагу, поэтому нужно быть постоянно начеку и никому не доверять. Даже камню, который вы внезапно обнаружили после пробуждения.

Красная панда из этого видео именно так и поступила. Когда она вышла из своей берлоги, то наткнулась на камушек. Спросонья панда испугалась и встала на задние лапки, чтобы показать камню, какая она грозная и опасная. Теперь главное, чтобы пушистая вспомнила, что этот камень лежит здесь уже давным-давно, да и живет она в зоопарке, где опасные хищники обитают разве что в дальнем вольере.