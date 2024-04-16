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Красная панда испугалась камня

Красная панда испугалась камня

Автор:
16 апреля 2024 07:18
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   зоопарк   камень   красная панда   
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Красная панда, обитающая в зоопарке, вышла из своего убежища и наткнулась на камень. Животное спросонья испугалось предмета и попыталась напугать его в ответ.

В дикой природе опасности могут поджидать на каждом шагу, поэтому нужно быть постоянно начеку и никому не доверять. Даже камню, который вы внезапно обнаружили после пробуждения.

Красная панда из этого видео именно так и поступила. Когда она вышла из своей берлоги, то наткнулась на камушек. Спросонья панда испугалась и встала на задние лапки, чтобы показать камню, какая она грозная и опасная. Теперь главное, чтобы пушистая вспомнила, что этот камень лежит здесь уже давным-давно, да и живет она в зоопарке, где опасные хищники обитают разве что в дальнем вольере.

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Метки: Видео   Реакция   животные   зоопарк   камень   красная панда   
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5  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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4k
просто Дмитрий 14 минут назад
Это как мой сосед.... утром очччередного понедельника....
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6k
Григорий 45 минут назад
а кто тут такой страшный и большой?
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10k
vasilykopkov 59 минут назад
После корпоратива, видимо...
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193
olianik Час назад
а может это она так зарядку делала? :)))
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3566 в горячем)

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