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Большие кошки пытаются атаковать детей в зоопарках

Большие кошки пытаются атаковать детей в зоопарках

Автор:
11 апреля 2024 13:09
Сообщество : Животные
Метки: Видео   вольер   животные   зоопарк   лев   нападение   тигр   хищник   
1188
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Подборка видео, где грозные хищные кошки пытаются напасть на юных посетителей зоопарков. Детей спасает только толстое прозрачное стекло, разделяющее вольер и посетителей.


Они просто любят деток... Животные инстинкты во всей красе.

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Метки: Видео   вольер   животные   зоопарк   лев   нападение   тигр   хищник   
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5  комментариев
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61k
dima423 Час назад
Прикольно, и нападают все именно когда спиной к ним повернешься) Это надо понимать при контакте с животными...
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3k
веселый просто 4 минуты назад
Они просто играют
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1k
Denkk 14 минут назад
В Индии местные жители, отправляясь пешком в лес, часто одевают маску на затылок. Казалось бы - какой-то странный обряд, но на самом деле это обычная защита от тигров.

В тех краях считается, что тигр нападает только со спины. Следовательно, если у вас нет спины (ведь лицо с двух сторон), то и напасть он на вас не может. Доля здравого смысла в этом правда есть - нападать внезапно, со спины - куда безопаснее, хотя, конечно, это не 100% гарантия.
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2k
Сергей 21 минуту назад
ну эт они не со зла, просто хотят убивать
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3607 постов (3516 в горячем)

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