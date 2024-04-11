Большие кошки пытаются атаковать детей в зоопарках

1188
1
1
Подборка видео, где грозные хищные кошки пытаются напасть на юных посетителей зоопарков. Детей спасает только толстое прозрачное стекло, разделяющее вольер и посетителей.
Они просто любят деток... Животные инстинкты во всей красе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Харизматичный ослик привлёк внимание женщин
- Тигру не дали расслабиться в бассейне
- Лев штурмует дверь в здании
- Трое на одного: лев смог дать отпор соперникам
- Самые страшные секунды в жизни смотрителя парка
Новости партнёров
реклама
В тех краях считается, что тигр нападает только со спины. Следовательно, если у вас нет спины (ведь лицо с двух сторон), то и напасть он на вас не может. Доля здравого смысла в этом правда есть - нападать внезапно, со спины - куда безопаснее, хотя, конечно, это не 100% гарантия.