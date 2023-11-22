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Манул Тимофей подготовился к зиме

Манул Тимофей подготовился к зиме

Автор:
22 ноября 2023 08:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   зима   зоопарк   манул   манул Тимофей   
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Один из любимцев пользователей сети и посетителей Московского зоопарка манул Тимофей успешно подготовился к наступлению холодов. Он набрал более шести килограммов и отрастил мех.

 На опубликованных кадрах манул вальяжно передвигается и осматривается.

"Тимоша зажировался. Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммов) и отрастил мех. Он готов к зиме", — рассказали сотрудники зоопарка.

Источник:

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Метки: Видео   животные   зима   зоопарк   манул   манул Тимофей   
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7  комментариев
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31k
Владимир Час назад
Тимоша красава.
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15k
Ivan 3 минуты назад
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22k
BiZ 8 минут назад
мышь откуда-то достал. у него там миска с мышами?
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24k
Виталий Касандров 11 минут назад
Он еще и на баяне научился играть и в кино снялся .
Видел на медни зажигал в каком то фильме.
На полученный гонорар и отожрался .
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272
Шэльмавье фон Шольценко 19 минут назад
Морда композитная
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9k
Zhora 21 минуту назад
Котэ шикарен
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2k
Сергей Полчаса назад
Мы все немного Тимофей?
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