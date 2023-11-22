Манул Тимофей подготовился к зиме

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Один из любимцев пользователей сети и посетителей Московского зоопарка манул Тимофей успешно подготовился к наступлению холодов. Он набрал более шести килограммов и отрастил мех.
На опубликованных кадрах манул вальяжно передвигается и осматривается.
"Тимоша зажировался. Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммов) и отрастил мех. Он готов к зиме", — рассказали сотрудники зоопарка.
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Видел на медни зажигал в каком то фильме.
На полученный гонорар и отожрался .