Ростовчанин прогнал любителя спать на цветочных клумбах

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В Ростове-на-Дону мужчина решил вздремнуть на клумбе с цветами. Однако он не встретил понимания у окружающих. Один из прохожих встал на защиту облика города и прогнал незнакомца.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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