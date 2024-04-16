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Сообщество Новости Ростова-на-Дону 14 постов • 27 подписчиков подписаться
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Ростовчанин прогнал любителя спать на цветочных клумбах

Ростовчанин прогнал любителя спать на цветочных клумбах

Автор:
16 апреля 2024 12:21
Сообщество : Новости Ростова-на-Дону
Метки: Видео   Ростов-на-дону   клумба   конфликт   люди   цветы   
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В Ростове-на-Дону мужчина решил вздремнуть на клумбе с цветами. Однако он не встретил понимания у окружающих. Один из прохожих встал на защиту облика города и прогнал незнакомца.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Ростов-на-дону   клумба   конфликт   люди   цветы   
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1  комментарий
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Lena 37 минут назад
Вон как бодро побрел! Выспался, наверное.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2964 поста (2901 в горячем)

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