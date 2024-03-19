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Конфликтная покупательница оскорбляет кассира

Конфликтная покупательница оскорбляет кассира

Автор:
19 марта 2024 08:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   инцидент   кассир   конфликт   люди   магазин   
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Посетительнице магазина не понравилось обслуживание кассира, после чего она вступила с ней в словесную перепалку. Ещё немного и дошло бы до драки.

Тяжелые будни кассира

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   инцидент   кассир   конфликт   люди   магазин   
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8k
Alex Полчаса назад
Быдло-алкоголичка
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11k
МихА Полчаса назад
Быдло-свиномать в Магнит пришла пообщаться с людьми, дома пересидела
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46k
Цыц тут у меня 39 минут назад
В каком то Магните уже лето наступило...
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2
Без Паники 43 минуты назад
Не знаю с чего начался конфликт, но жаргон явно тюремный.
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61k
dima423 44 минуты назад
Эх если бы я в очереди стоял, я бы так эту мразину опустил, что она заикой осталась бы, тварь))
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