Конфликтная покупательница оскорбляет кассира

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Посетительнице магазина не понравилось обслуживание кассира, после чего она вступила с ней в словесную перепалку. Ещё немного и дошло бы до драки.
Тяжелые будни кассира
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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