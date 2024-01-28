«Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре



По словам очевидцев, как только киносеанс закончился, мужчина и его спутница вышли из зала, отыскали тех, кто просил их вести себя тише, и затеяли драку. Взбесившихся посетителей пришлось растаскивать друг от друга.

«Я периодически слышал, как кто-то шумит, но мне это не сильно мешало, я сидел далеко от этих людей. Затем в холе кинотеатра началась драка, дамочка на весь зал орала, что никому не мешала, а просто разговаривала со своим молодым человеком», – рассказал один из посетителей кинозала.

Драка попала на видео, и ролик разлетелся по соцсетям. На кадрах слышно, как взбесившаяся женщина (видимо та, которая шумела) кричит своим обидчикам, что пристрелит их на улице. Даже когда конфликт, казалось бы, завершился, она не могла успокоиться и звала разобраться в ситуации уже на улице.

После продолжительных криков, она все же удалилась вслед за своим спутником. А вот понравился ли фильм паре, непонятно.