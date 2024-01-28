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«Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре

«Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре

Автор:
28 января 2024 11:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Владивосток   драка   кинотеатр   конфликт   люди   маты   негатив   шум   
2005
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Во Владивостоке парочка набросилась на людей в кинотеатре, которые делали им замечания во время просмотра фильма.


По словам очевидцев, как только киносеанс закончился, мужчина и его спутница вышли из зала, отыскали тех, кто просил их вести себя тише, и затеяли драку. Взбесившихся посетителей пришлось растаскивать друг от друга.


«Я периодически слышал, как кто-то шумит, но мне это не сильно мешало, я сидел далеко от этих людей. Затем в холе кинотеатра началась драка, дамочка на весь зал орала, что никому не мешала, а просто разговаривала со своим молодым человеком», – рассказал один из посетителей кинозала.

Драка попала на видео, и ролик разлетелся по соцсетям. На кадрах слышно, как взбесившаяся женщина (видимо та, которая шумела) кричит своим обидчикам, что пристрелит их на улице. Даже когда конфликт, казалось бы, завершился, она не могла успокоиться и звала разобраться в ситуации уже на улице.


После продолжительных криков, она все же удалилась вслед за своим спутником. А вот понравился ли фильм паре, непонятно.

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Метки: Видео   Владивосток   драка   кинотеатр   конфликт   люди   маты   негатив   шум   
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20  комментариев
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
родителям этой потаскухи надо было в своё время презервативом пользоваться, чтобы такая "распальцованая шмара" на свет не появилась
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2k
КАКАнгел 10 минут назад
к стати как всегда баба на обещала а её олень в репу будет получать. нет конечно его не жалко сам выбирал себе овцу с понтами.
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2k
КАКАнгел 12 минут назад
найти и отправить на 10 лет обоих. прям просто 10 лет и без разговоров. пусть там от понтов излечатся.
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59k
dima423 18 минут назад
Ну естественно как всегда, какая то пи*да громче всех орет, оскорбляет и призывает к драке) Наверняка и конфликт она начала
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25k
Slawa49 23 минуты назад
ну баба себе на ровном месте статью уголовную заработала! приехало быдло в город! парочка уехала из села, но село из парочки уезжать не собирается!
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Какой хоть фильм смотрели?
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1k
Димыч Полчаса назад
О времена, о нравы...
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6k
disevenvis Полчаса назад
По интерьеру на к/т "Океан" похоже.
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20
Daniel Dzhukich 43 минуты назад
Шалавная эскортница!
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3k
STRiX 45 минут назад
Эта мерзкая ша.ла.ва больше всех заслуживает чтобы ей знатно так по е.б.ли.щу настучали.
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−5
11k
Борис Карабанов 50 минут назад
Быдло приобщалось к культуре. По-своему.
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2k
Дмитрий 58 минут назад
Всё из-за тупой бабы как всегда..
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11k
Алексей Час назад
Быдло оно такое
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5k
Харон 2 часа назад
Быдло
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11k
Гомерчик 2 часа назад
«Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатреПосмотреть
«Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре
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