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Взрыв на химическом заводе в Китае

Взрыв на химическом заводе в Китае

Автор:
02 февраля 2024 09:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   КИтай   в мире   взрыв   завод   инцидент   
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В китайском городском округе Иньчуань в результате аварии произошёл взрыв на химическом заводе. Момент взрыва с грибовидным облаком попал на видео.

По данным источника, инцидент произошёл 31 января. В результате взрыва пострадали 2 человека. Специалисты выясняют точные причины взрыва.

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Метки: Видео   КИтай   в мире   взрыв   завод   инцидент   
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