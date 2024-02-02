Взрыв на химическом заводе в Китае

760
1
1
В китайском городском округе Иньчуань в результате аварии произошёл взрыв на химическом заводе. Момент взрыва с грибовидным облаком попал на видео.
По данным источника, инцидент произошёл 31 января. В результате взрыва пострадали 2 человека. Специалисты выясняют точные причины взрыва.
Источник:
Ссылки по теме:
- Момент взрыва на заводе в Турции попал на видео
- Военнослужащие Тайваня пытаются сбить китайский дрон камнями
- Мощный взрыв произошел на заправочной станции в Кении
- Взрыв сушильной машины в прачечной
- Взрывная волна подбросила в воздух китайца
Новости партнёров
реклама