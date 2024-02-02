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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1172 поста • 49 подписчиков подписаться
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Мощный взрыв произошел на заправочной станции в Кении

Мощный взрыв произошел на заправочной станции в Кении

Автор:
02 февраля 2024 08:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в мире   взрыв   заправка   инцидент   кения   
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Мощнейший взрыв прогремел на заправочной станции в столице Кении Найроби. Сейчас на месте ведутся спасательные работы. Момент взрыва попал на видео.

Причины взрыва пока неизвестны. По данным местных СМИ, два человека погибли, 271 госпитализирован в больницу с ранениями и ожогами. После взрыва начался крупный пожар, который распространился на находящиеся рядом здания.

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Метки: Видео   в мире   взрыв   заправка   инцидент   кения   
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