Взрыв воздушных шаров на празднике в Индии попал на видео

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Взрыв воздушных шариков омрачил день посетителей праздника в Индии. Инцидент запечатлел один из посетителей мероприятия.
Взрыв наполненных легковоспламеняющейся воздушной смесью десятков шаров произошёл перед освящением Ганапати (индуистская религиозная традиция поклонения Ганеше, как главному божеству) в храме города Мехсана (штат Гуджарат, Индия).
Как минимум тридцати паломникам потребовалась помощь медиков. Местные правоохранители приступили к расследованию происшествия.
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Метки: Видео Индия взрыв воздушный шар инцидент происшествие
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