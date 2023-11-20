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Взрыв воздушных шаров на празднике в Индии попал на видео

Взрыв воздушных шаров на празднике в Индии попал на видео

Автор:
20 ноября 2023 08:12
Метки: Видео   Индия   взрыв   воздушный шар   инцидент   происшествие   
2721
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Взрыв воздушных шариков омрачил день посетителей праздника в Индии. Инцидент запечатлел один из посетителей мероприятия.

Взрыв наполненных легковоспламеняющейся воздушной смесью десятков шаров произошёл перед освящением Ганапати (индуистская религиозная традиция поклонения Ганеше, как главному божеству) в храме города Мехсана (штат Гуджарат, Индия).

Как минимум тридцати паломникам потребовалась помощь медиков. Местные правоохранители приступили к расследованию происшествия.

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Метки: Видео   Индия   взрыв   воздушный шар   инцидент   происшествие   
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6  комментариев
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
Мне вот кажется, что нужно боятся не третьей мировой войны, а индусов. Они в своей упоротости когда-нибудь сотворят такую лютую дичь, что все земля охрнеет.
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70
Anton Час назад
Водородом вместо гелия заправили шарики. Водород бесплатный - можно из розетки получить)
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70
Anton Slonyash Час назад
Легко, обычным электролизом) в детстве от железной дороги обычной выпрямитель брали и в воду под колбочку катод.
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134
umar4u Slonyash Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Alex Chebrikov

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