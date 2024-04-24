«Мама, за что?»: львица столкнула малыша в воду

Фотограф Кагисо Магано снимал диких обитателей сафари и случайно поймал момент, на котором мама-львица «воспитывает» своего детеныша.
Похоже, любопытный львенок пытается вовлечь мать в игру, но та лежала на земле и отдыхала. Вдруг, когда малыш отвернулся к воде, львица легонько его коснулась — и дитя упало в воду. Его лицо стало мемом.
Одни люди посчитали, что так мать всего лишь преподала сыну урок физики и показала, как важно держать тело в равновесии. Другие решили, что это обычная кошачья привычка — сталкивать все, что стоит на краю. Ну а третьи так и остались уверены: «Мать сделала это специально!»
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