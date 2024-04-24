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«Мама, за что?»: львица столкнула малыша в воду

«Мама, за что?»: львица столкнула малыша в воду

Автор:
24 апреля 2024 09:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   львица   мама   милота   столкнула   
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Фотограф Кагисо Магано снимал диких обитателей сафари и случайно поймал момент, на котором мама-львица «воспитывает» своего детеныша.

Похоже, любопытный львенок пытается вовлечь мать в игру, но та лежала на земле и отдыхала. Вдруг, когда малыш отвернулся к воде, львица легонько его коснулась — и дитя упало в воду. Его лицо стало мемом.


Одни люди посчитали, что так мать всего лишь преподала сыну урок физики и показала, как важно держать тело в равновесии. Другие решили, что это обычная кошачья привычка — сталкивать все, что стоит на краю. Ну а третьи так и остались уверены: «Мать сделала это специально!»

Источник:

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Метки: Видео   животные   забавно   львица   мама   милота   столкнула   
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2  комментария
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35k
Korolev 2 часа назад
А чего вы хотели от кошки?
Ссылка youtu.be
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10k
vasilykopkov 52 минуты назад
Просто чтобы помылся, грязнуля...
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1837 постов (1794 в горячем)

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