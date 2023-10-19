FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14947 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Кормежка стаи голодных галаго

Кормежка стаи голодных галаго

Автор:
19 октября 2023 09:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Голодные   галаго   животные   забавно   милота   
1723
1
1

Кто-то кормит птичек на подоконнике, другие подкармливают котиков и собачек во дворе, а есть те, кто... помогает пропитанием галаго.

Это такие маленькие и милые зверьки из Африки, которые чем-то напоминают лемуров. Пожалуй, их можно назвать местным аналогом белочек. Автор видео любит этих ночных попрыгунчиков и угощает их чем-нибудь вкусным.


Стоит отметить что ребята очень интеллигентные, берут одну штучку и упрыгивают, не дерутся, не отнимают, не лезут вперёд.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Голодные   галаго   животные   забавно   милота   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Lehoia Час назад
мимишность запредельная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Едигаров 6 минут назад
Культурнее чем многие люди пищу принимают)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Паша Андрианов 10 минут назад
самый милый пост)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
313
Человече Z 13 минут назад
Лучший пост за последнее время...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Г. Бухарь-Заколдырский 15 минут назад
Милое видео) Хех, даже не знал что такие зверушки существуют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
Чубака 20 минут назад
Диких животных кормить всегда плохо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
pynh Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Хачик Полчаса назад
Как в кино...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan Полчаса назад
Кормежка стаи голодных галагоПосмотреть
Кормежка стаи голодных галаго
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Aleks 38 минут назад
Потешные зверушки. И главное культурные, взял кусочек и ушел, дал место следующему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Sapsan 48 минут назад
Как они летают как ракета? Откуда столько энергии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
Takerey 53 минуты назад
Какая милотаааа)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
xannar 54 минуты назад
Какая прелесть! Напоминают наших сонь (тоже забавный зверёк, как будто смесь белки и мыши). Интересно чем он их кормит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 55 минут назад
- А сейчас, дети, на примере стаи галаго, я вам продемонстрирую броуновское движение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
A A Борис Карабанов 21 минуту назад
Нет там броуновского движения. Как раз всё упорядоченно. Без драк и со взаимным уважением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

859456



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярные игры на приставках 90-х годов
Популярные игры на приставках 90-х годов
Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е
Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умение гуглить

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#США#дети#знаменитости#позитив
#животные#машина#автомир#интересное#ДТП#Автовсячина#подборка#шоу бизнес#Мемы#познавательно
#в мире#люди#Юмор#кино#факты#забавно#фильм#история#милота#Жизнь
Трать и возвращай Трать и возвращай Кот порадовал своего хозяина массажем Кот порадовал своего хозяина массажем Вот это баланс: собаки не дают хозяйке заниматься йогой Вот это баланс: собаки не дают хозяйке заниматься йогой Милая совушка принесла девушке письмо Милая совушка принесла девушке письмо Вот&nbsp;и&nbsp;поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами Вот и поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами «Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна «Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна

На что жалуетесь?

Вернуться