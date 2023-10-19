Кормежка стаи голодных галаго

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Кто-то кормит птичек на подоконнике, другие подкармливают котиков и собачек во дворе, а есть те, кто... помогает пропитанием галаго.
Это такие маленькие и милые зверьки из Африки, которые чем-то напоминают лемуров. Пожалуй, их можно назвать местным аналогом белочек. Автор видео любит этих ночных попрыгунчиков и угощает их чем-нибудь вкусным.
Стоит отметить что ребята очень интеллигентные, берут одну штучку и упрыгивают, не дерутся, не отнимают, не лезут вперёд.
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