Кормежка стаи голодных галаго

Это такие маленькие и милые зверьки из Африки, которые чем-то напоминают лемуров. Пожалуй, их можно назвать местным аналогом белочек. Автор видео любит этих ночных попрыгунчиков и угощает их чем-нибудь вкусным.

Стоит отметить что ребята очень интеллигентные, берут одну штучку и упрыгивают, не дерутся, не отнимают, не лезут вперёд.