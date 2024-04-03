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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1325 постов • 58 подписчиков подписаться
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Дебоширка выхватила пистолет у полицейского и начала стрелять во все стороны

Дебоширка выхватила пистолет у полицейского и начала стрелять во все стороны

Автор:
03 апреля 2024 10:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   в мире   дебоширка   задержание   люди   пистолет   полиция   
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В Чили во время задержания пьяной и буйной женщины произошло ЧП.

Гражданка вытащила из кобуры полицейского пистолет и начала стрелять по окружающим людям, даже не видя, куда целится. Происходящее попало в прямой эфир телевидения.

По данным полиции, в результате стрельбы пострадали три человека


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Метки: Видео   ЧП   в мире   дебоширка   задержание   люди   пистолет   полиция   
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3  комментария
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39k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Несколько вопросов: 1. Пистолет в кобуре рядовых сотрудников застёгнут. 2. Пистолет на предохранителе. 3. Патрон не дослан в патронник. Это конечно грубо из инструкций. Но, думаю, они по всему миру примерно одинаковые. Ибо обеспечивают какую никакую безопасность.
Главный вопрос: Как она одним движением решила все три вышеприведённых вопроса?
Фото рандомное.
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5k
Владимир 8 минут назад
у нее все навыки щипачки-воровки.
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1k
Graboid 19 минут назад
не правильно он ей руки крутил ..
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2271 пост (2178 в горячем)

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