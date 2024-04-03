Дебоширка выхватила пистолет у полицейского и начала стрелять во все стороны

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В Чили во время задержания пьяной и буйной женщины произошло ЧП.
Гражданка вытащила из кобуры полицейского пистолет и начала стрелять по окружающим людям, даже не видя, куда целится. Происходящее попало в прямой эфир телевидения.
По данным полиции, в результате стрельбы пострадали три человека
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Главный вопрос: Как она одним движением решила все три вышеприведённых вопроса?
Фото рандомное.