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Очень странная тренировка

Очень странная тренировка

Автор:
28 марта 2024 13:57
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   бокс   боксирование   боль   в мире   люди   тренировка   удар   
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Видео, которое делает больно даже через экран. Что это за тренировка такая?

Так много вопросов и так мало ответов

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Метки: Видео   бокс   боксирование   боль   в мире   люди   тренировка   удар   
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9  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Может там вазэктомию не делают или слишком дорого. Кто его знает. А так часа два-три побьют, лучше без перчаток и нормально.
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34k
Ego sum qui sum 16 минут назад
кто как может справляется с мартовскими позыввами
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636
Михаил Полчаса назад
Стиль "Железная промежность"
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8k
Echo 47 минут назад
Каждый каратист умеет втягивать яйца
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27k
Sheir 47 минут назад
Это не тренировка. Это болбастинг называется. Извращение такой.
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30k
Serg2001 57 минут назад
Хорошо бы, чтобы он в конце пару слов сказал на камеру... его контральто послушать...)
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3880 постов (3875 в горячем)

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