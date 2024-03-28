Очень странная тренировка

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Видео, которое делает больно даже через экран. Что это за тренировка такая?
Так много вопросов и так мало ответов
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Метки: Видео бокс боксирование боль в мире люди тренировка удар
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