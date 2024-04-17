«В Туапсе пожилой пассажир автобуса сделал фото под юбкой школьницы»

Это запечатлела камера наблюдения, установленная внутри маршрутки.





В этот момент подростка охватило шоковое состояние. Она продолжила путь и села на свободное место. Приехав домой, девочка все рассказала родителям, и они обратились в полицию.

— Моему ребенку в автобусе взрослый мужик засунул телефон под юбку и сделал фотографию, у нее был огромный шок и ужас, ее трясло всю. Мы естественно написали заявление, и, к счастью, в автобусе есть много видеокамер, — рассказала мать школьницы.

По ее словам, она написала заявление. Правоохранители подтвердили, что обращение принято и начата проверка.