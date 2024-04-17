«В Туапсе пожилой пассажир автобуса сделал фото под юбкой школьницы»

На одной из остановок в салон зашла школьница и встала у поручня задней двери. Позади нее сидел мужчина, теребя телефон в руках. Спустя мгновения дед засунул свой гаджет под юбку девочке, сделал снимок, а после сделал вид, что ничего не произошло.
Это запечатлела камера наблюдения, установленная внутри маршрутки.
В этот момент подростка охватило шоковое состояние. Она продолжила путь и села на свободное место. Приехав домой, девочка все рассказала родителям, и они обратились в полицию.
— Моему ребенку в автобусе взрослый мужик засунул телефон под юбку и сделал фотографию, у нее был огромный шок и ужас, ее трясло всю. Мы естественно написали заявление, и, к счастью, в автобусе есть много видеокамер, — рассказала мать школьницы.
По ее словам, она написала заявление. Правоохранители подтвердили, что обращение принято и начата проверка.
— По факту произошедшего в ОМВД России по Туапсинскому району материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины, — рассказали «Кубань Информ» в краевой полиции.
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не пожилой пассажир, а извращенец и по всей видимости педофил. нужно называть вещи своими именами.
Старая мразь может получить срок.
УК РФ Статья 135. Развратные действия
1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
2.То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Как ты связал две эти вещи? Вижу только фразу "Пишут, что"
Караул и событие вселенского масштаба просто.
Сейчас модно говорить "Бастрыкин возбудился".
А может это он ехал в автобусе?