FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1361 пост • 58 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Туапсе пожилой пассажир автобуса сделал фото под юбкой школьницы

В Туапсе пожилой пассажир автобуса сделал фото под юбкой школьницы

Автор:
17 апреля 2024 12:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Туапс   неадекват   пожилой пассажир   телефон под юбку   школьница   
2320
1
1

На одной из остановок в салон зашла школьница и встала у поручня задней двери. Позади нее сидел мужчина, теребя телефон в руках. Спустя мгновения дед засунул свой гаджет под юбку девочке, сделал снимок, а после сделал вид, что ничего не произошло.

Это запечатлела камера наблюдения, установленная внутри маршрутки.


В этот момент подростка охватило шоковое состояние. Она продолжила путь и села на свободное место. Приехав домой, девочка все рассказала родителям, и они обратились в полицию.

Моему ребенку в автобусе взрослый мужик засунул телефон под юбку и сделал фотографию, у нее был огромный шок и ужас, ее трясло всю. Мы естественно написали заявление, и, к счастью, в автобусе есть много видеокамер, — рассказала мать школьницы.

По ее словам, она написала заявление. Правоохранители подтвердили, что обращение принято и начата проверка.

По факту произошедшего в ОМВД России по Туапсинскому району материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины, — рассказали «Кубань Информ» в краевой полиции.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Туапс   неадекват   пожилой пассажир   телефон под юбку   школьница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
671
FlakoBoy 2 часа назад
«В Туапсе пожилой пассажир автобуса сделал фото под юбкой школьницы»

не пожилой пассажир, а извращенец и по всей видимости педофил. нужно называть вещи своими именами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
61
ГТА Форевер 38 минут назад
дед не знает про интернет ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Юрий 51 минуту назад
Пишут, что в отношении девочки младше 16 лет, если она подверглась апскертингу, вполне применима статья 135 УК РФ – «развратные действия в отношении несовершеннолетних».
Старая мразь может получить срок.

УК РФ Статья 135. Развратные действия
1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
2.То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Example 6.2.6 53 минуты назад
Дед дома подрочит на фото трусов и ягодиц школьницы.. преступление века, надеюсь, Бастрыкина уже выдернули из кровати и он военным бортом переброшен в Краснодарский край, для поимки и наказания старого развратника.
Караул и событие вселенского масштаба просто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Никита Сергеевич 58 минут назад
Старый мудак...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly Час назад
от старый пачкун
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
BiZ Час назад
сколько же больных..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ОТДЕЛ К Час назад
Дед дебил, но... Фактически он её не трогал. Даже ничего ей не говорил. Угрожающих жестов не делал. Сфотографировал или нет, мы не знаем. Может просто рядом руку подержал. Может кто напишет по какой статье и какого кодекса его могут привлечь к чему-либо или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
risti ОТДЕЛ К 37 минут назад
выше написал тоже самое, а профилактикой деду послужит просто ампутация пары зубов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr Час назад
Седина в бороду, бес в ребро. И интернет ему в помощь, нехр.н детей пугать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Сергей 2 часа назад
Нашёл приключения на свою жопу гандон старый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям 2 часа назад
А фото есть? Дед спрашивает ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex 2 часа назад
Старый извращенец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Алексей 2 часа назад
Колоноскапию ему этим телефоном сделать, старый извращуга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3867 постов (3724 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1174840



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания
В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания
В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов
В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Гении маскировки
Гении маскировки
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля
Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14
Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
На мотике главное не скорость, а умение удержать равновесие

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#история#аварии#авто аварии#сарказм#милота#собака#дети
#животные#Юмор#в мире#интересное#ДТП#факты#Россия#США#фильм#знаменитости
#интересно#автомобили#Прикол#люди#забавно#кино#криминал#Автовсячина#Спасение#Китай
Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14 Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14 В Подмосковье мужчина устроил погром в пункте выдачи заказов В Подмосковье мужчина устроил погром в пункте выдачи заказов Клиент ударил сотрудницу пункта выдачи заказов Клиент ударил сотрудницу пункта выдачи заказов Неадекватный мужчина без штанов перелез с балкона на дерево Неадекватный мужчина без штанов перелез с балкона на дерево Мерзкий сотрудник пункта выдачи Мерзкий сотрудник пункта выдачи Школьница отряхнула от снега робота-доставщика Школьница отряхнула от снега робота-доставщика

На что жалуетесь?

Вернуться