Неадекватный мужчина без штанов перелез с балкона на дерево

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В Свердловской области неадекватный мужчина, по всей видимости, возомнил себя Человеком пауком или Тарзаном. Он вылез из окна балкона, а потом перебрался на дерево.
В этот раз повезло
Соседка увидела знакомого и начала кричать на него. Женщина пыталась пристыдить мужчину и заставить залезть обратно. Однако Тарзан не хотел возвращаться и говорил, что его убивают.
Присутствует ненормативная лексика.
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