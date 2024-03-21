Неадекватный мужчина без штанов перелез с балкона на дерево

В этот раз повезло

Соседка увидела знакомого и начала кричать на него. Женщина пыталась пристыдить мужчину и заставить залезть обратно. Однако Тарзан не хотел возвращаться и говорил, что его убивают.

Присутствует ненормативная лексика.