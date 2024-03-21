FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8503 поста • 1052 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Неадекватный мужчина без штанов перелез с балкона на дерево

Неадекватный мужчина без штанов перелез с балкона на дерево

Автор:
21 марта 2024 11:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дерево   Россия   балкон   инцидент   наркоман   неадекват   
777
1
1

В Свердловской области неадекватный мужчина, по всей видимости, возомнил себя Человеком пауком или Тарзаном. Он вылез из окна балкона, а потом перебрался на дерево.

В этот раз повезло

Соседка увидела знакомого и начала кричать на него. Женщина пыталась пристыдить мужчину и заставить залезть обратно. Однако Тарзан не хотел возвращаться и говорил, что его убивают.

Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Дерево   Россия   балкон   инцидент   наркоман   неадекват   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Сибиряк 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
CyraxMotorsport 6 минут назад
Кот весенний!!!Только не орет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 12 минут назад
Белочка, может вещества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3560 постов (3527 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

662367



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Потомки будут благодарны": президент Казахстана призвал к запрету никабов и порекомендовал строить больницы и школы, а не только мечети
"Потомки будут благодарны": президент Казахстана призвал к запрету никабов и...
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Набирающие популярность в сообществах
Майн Рид — колоссальный лжец!
Майн Рид — колоссальный лжец!
Советские часы «Космос». Зачем на циферблате еще одна стрелка?
Советские часы «Космос». Зачем на циферблате еще одна стрелка?
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#забавно#люди#аварии#кино#Китай#фильм#полиция
#животные#в мире#машина#кот#позитив#дети#авто аварии#Ynews#знаменитости#воровство
#интересно#автомобили#Юмор#интересное#факты#ДТП#Автовсячина#история#улыбнуло#задержание
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Прохожий&nbsp;без причины ударил подростка кулаком в лицо&nbsp; Прохожий без причины ударил подростка кулаком в лицо  Самогонщик устроил взрыв в многоэтажке в Краснодаре Самогонщик устроил взрыв в многоэтажке в Краснодаре Неадекватный тип провоцирует сотрудника ДПС Неадекватный тип провоцирует сотрудника ДПС В Краснодаре женщину завалило упаковками туалетной бумаги В Краснодаре женщину завалило упаковками туалетной бумаги Пьяный мужчина разгромил палатку с шаурмой Пьяный мужчина разгромил палатку с шаурмой

На что жалуетесь?

Вернуться