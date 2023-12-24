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Учительница заступилась за школьника, которого избивала девочка

Учительница заступилась за школьника, которого избивала девочка

Автор:
24 декабря 2023 12:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   конфликт   неадекватная   подростки   учительница   школа   школьница   
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В одной из школ произошёл конфликт из-за того, что, парень сел за чужую парту и не хотел её освобождать.

Зачем нужно было распускать руки? Любой конфликт можно разрулить словами, если человек здоровый.

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Метки: Видео   конфликт   неадекватная   подростки   учительница   школа   школьница   
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8  комментариев
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17k
Совранский 13 минут назад
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411
tokol 5 минут назад
Девка [мат] в конец... а то что руки стала распускать, мало он ей влупил...
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25k
MrGod 6 минут назад
Дети, они же все ведут себя как тупые, потому что живут в мирке где нельзя быть умным, даже если ты таким являешься, засмеют.
Вот и происходят разного рода конфликты а потом придёт эта тёлка с ружьём и пристрелит этого иблана и училку, и вдобавок ещё смеющихся.
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1k
Аркадий 13 минут назад
Потом придут её вдуватели и парню капец, хотя он тоже гавнюк ещё тот.
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3k
Deniss 16 минут назад
сборище баранов
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25k
ЦСКА 44 минуты назад
Ну паренёк то гнидливый во всех смыслах....
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23k
Слепой Пью 45 минут назад
Похоже, что альфа-самочка самоутверждалась перед классом.
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