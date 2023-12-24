Учительница заступилась за школьника, которого избивала девочка

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В одной из школ произошёл конфликт из-за того, что, парень сел за чужую парту и не хотел её освобождать.
Зачем нужно было распускать руки? Любой конфликт можно разрулить словами, если человек здоровый.
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Вот и происходят разного рода конфликты а потом придёт эта тёлка с ружьём и пристрелит этого иблана и училку, и вдобавок ещё смеющихся.