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В Подмосковье мужчина устроил погром в пункте выдачи заказов

В Подмосковье мужчина устроил погром в пункте выдачи заказов

Автор:
15 марта 2024 07:58
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   Россия   конфликт   маркетплейс   неадекват   погром   пункт выдачи   пьяный   
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Пьяный мужчина пришёл в пункт выдачи заказов Wildberries и начал приставать к сотруднице. Она попросила гражданина покинуть помещение сперва в нормальной, а потом и в грубой форме. После этого мужчина начал вести себя агрессивно и устроил погром.

Инцидент произошёл в городе  Лосино-Петровский. Неадекватный мужчина довел сотрудницу пункта выдачи до слез и только потом ушел.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   конфликт   маркетплейс   неадекват   погром   пункт выдачи   пьяный   
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13  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Девочка - звонит своему парню (менеджеру), ругается, плачет.
Женщина - сразу без лишних слов звонит в полицию.
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1k
DDM 21 минуту назад
Тыкать в телефон, когда тебе грозит реальная опасность - неправильно. Правильно - выбежать в коридор, орать, звать на помощь!
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5k
SmartCat101 Полчаса назад
да перестаньте уже этих обезъян овецебущих называть мужчинами!!!
от мужчины там только штаны
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60k
dima423 Полчаса назад
Ну это уголовочка реальная... так ему и надо ублюдку, такие не должны по воле ходить
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8k
Alex 48 минут назад
Мочить ублюдка.
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Мразь
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Fidel

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