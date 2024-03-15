В Подмосковье мужчина устроил погром в пункте выдачи заказов

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Пьяный мужчина пришёл в пункт выдачи заказов Wildberries и начал приставать к сотруднице. Она попросила гражданина покинуть помещение сперва в нормальной, а потом и в грубой форме. После этого мужчина начал вести себя агрессивно и устроил погром.
Инцидент произошёл в городе Лосино-Петровский. Неадекватный мужчина довел сотрудницу пункта выдачи до слез и только потом ушел.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Женщина - сразу без лишних слов звонит в полицию.
от мужчины там только штаны
Это не означает, что угроза изнасилования не подлежит наказанию. Для этого может применяться ст. 133 УК РФ, которая предусматривает такие формы принуждения к половому контакту, как шантаж, угроза уничтожения имуществом и т.д.
Наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Ну хотя бы так...