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В Нижнем Тагиле стая собак попыталась напасть на школьницу

В Нижнем Тагиле стая собак попыталась напасть на школьницу

Автор:
12 февраля 2024 09:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Нижний Тагил   Россия   дети   животные   нападение   собаки   школьница   
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10 февраля в районе дома по улице Металлургов в Нижнем Тагиле стая собак решила атаковать школьницу. Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей.

Девочка испугалась и упала на землю. Вышедшная из подъезда женщина помогла отогнать собак.

Проводится доследственная проверка.

Источник:

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Метки: Видео   Нижний Тагил   Россия   дети   животные   нападение   собаки   школьница   
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15  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Проблема в том что многие из эитх собак были домашними или домашними были их родители. Пора вводить серьёзную ответственность за содержание собак, при заводе собаки хозяин должен поставить собаку на учет и каждый год проходить медицинский осмотр у ветерринара а по смерти собаки показать тело животного с снять её с учета. В случае если собака сбежала или сам хозяин выкинул животное на улицу штраф 100 000 рублей. В случае нападения собаки на человека хозяин животного несёт такую уголовную ответственность как будто он сам напал и по тяжести здоровья потерпевшего получает соответственный срок.
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−15
Qwerty Group 13 минут назад
бездомных собак в местах обитания людей надо уничтожать. При наличии денег в бюджете - в приемник, при отсутствии - просто отстреливать.

Уверен, сейчас набегут идиоты, любители собачек с криками - нельзя, это вы сами виноваты, что собак сначала заводите, потом бросаете. Все так - виноваты. Надо бороться и с причиной - выдавать разрешение на содержание собак, как на оружие.
А если кто-то против - моэете своих детей отдать стае бездомных псин на растерзание!
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5k
Убийца Прохиндеев 19 минут назад
"дело на контроле у Бастрыкина"(с) ?
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344
Посейдон Полчаса назад
Позиция защитников бродячих псов
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3k
lekha-fil Час назад
И чё? И ничего, впрочем, как всегда. Для собак, конечно.
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238
ruslan d 2 часа назад
перестрелять нафиг ...
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362
Quantimus 2 часа назад
На Фишка постоянно пишут про миграционную политику (нехватка трудовых мигрантов) и собак... Я вот думаю, может быть, совместить эти две темы. Привлекать мигрантов из КНДР... обе проблемы в перспективе решатся.
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