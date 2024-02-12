В Нижнем Тагиле стая собак попыталась напасть на школьницу

1142
1
1
10 февраля в районе дома по улице Металлургов в Нижнем Тагиле стая собак решила атаковать школьницу. Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей.
Девочка испугалась и упала на землю. Вышедшная из подъезда женщина помогла отогнать собак.
Проводится доследственная проверка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Убегавший от стаи дворовых собак парень чуть не попал под машину
- Прохожие отбили школьника у стаи собак
- В Воронеже на школьницу напала стая бродячих собак
- Нападение стаи собак на школьника в Самаре
- Нападение стаи собак на женщину в Орске попало на видео
Новости партнёров
реклама
Уверен, сейчас набегут идиоты, любители собачек с криками - нельзя, это вы сами виноваты, что собак сначала заводите, потом бросаете. Все так - виноваты. Надо бороться и с причиной - выдавать разрешение на содержание собак, как на оружие.
А если кто-то против - моэете своих детей отдать стае бездомных псин на растерзание!