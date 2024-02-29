Школьница отряхнула от снега робота-доставщика

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Роботам-доставщикам тоже нужна забота. Через несколько десятков лет, когда случится восстание машин, железяка вспомнит этот момент и пощадит её.
Вот так и прививается доверие к роботам с детства. Видео снято в городе Мурино в Ленинградской области.
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