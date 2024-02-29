FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8369 постов • 1050 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Школьница отряхнула от снега робота-доставщика

Школьница отряхнула от снега робота-доставщика

Автор:
29 февраля 2024 09:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Робот доставщик   девочка   добро   робот   школьница   
712
1
1

Роботам-доставщикам тоже нужна забота. Через несколько десятков лет, когда случится восстание машин, железяка вспомнит этот момент и пощадит её.

Вот так и прививается доверие к роботам с детства. Видео снято в городе Мурино в Ленинградской области.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Робот доставщик   девочка   добро   робот   школьница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Alex 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Dima 10 минут назад
Класс, молодец девочка, ты сделала мой день ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 14 минут назад
А почему он стоит? Мурлычет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ЦСКА 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

625282



Другие посты автора
Популярное в сообществах
12 человек, которым попались странные и загадочные вещи
12 человек, которым попались странные и загадочные вещи
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
Набирающие популярность в сообществах
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников
Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#интересное#история#кот#забавно#фильм#собака#Еда
#животные#автомобили#Юмор#факты#интересно#аварии#авто аварии#дети#Москва#истории
#Прикол#автомир#в мире#кино#Автовсячина#ДТП#позитив#Разное#инцидент#Китай
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться Девочка увидела родителей в толпе и перестала бояться Девочка убирает мусор за взрослыми Девочка убирает мусор за взрослыми Живой: трогательная встреча военнослужащего с дочкой Живой: трогательная встреча военнослужащего с дочкой Робот-доставщик устроил саботаж на параде Робот-доставщик устроил саботаж на параде Забавная реакция девочки, впервые увидевшей мир сквозь стёкла очков Забавная реакция девочки, впервые увидевшей мир сквозь стёкла очков

На что жалуетесь?

Вернуться