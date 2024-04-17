"Я думала, бражка, — вкус был отвратительный"

Анастасия рассказала: обычно они делают компоты сами — очень уж любят. Прежде чем дать ребёнку покупной напиток, решила потестить сама — и пожалела. Говорит, на претензию уже ответили представители компании: на производстве, мол, такое исключено — вопросы к перевозчикам.