"Я думала, бражка, — вкус был отвратительный"

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Компот с новым домашним питомцем едва не выпил ребёнок из Ленобласти — мама купила компот "Фрутоняня", а в коробке жило ОНО.
Анастасия рассказала: обычно они делают компоты сами — очень уж любят. Прежде чем дать ребёнку покупной напиток, решила потестить сама — и пожалела. Говорит, на претензию уже ответили представители компании: на производстве, мол, такое исключено — вопросы к перевозчикам.
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