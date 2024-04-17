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"Я думала, бражка, — вкус был отвратительный"

"Я думала, бражка, — вкус был отвратительный"

Автор:
17 апреля 2024 09:42
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   бражка   компот   плесень   фрутоняня   
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Компот с новым домашним питомцем едва не выпил ребёнок из Ленобласти — мама купила компот "Фрутоняня", а в коробке жило ОНО.

Анастасия рассказала: обычно они делают компоты сами — очень уж любят. Прежде чем дать ребёнку покупной напиток, решила потестить сама — и пожалела. Говорит, на претензию уже ответили представители компании: на производстве, мол, такое исключено — вопросы к перевозчикам.

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Метки: Видео   Еда   бражка   компот   плесень   фрутоняня   
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2  комментария
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28k
Влад 2 часа назад
Ага, перевозчики, а еще продавцы. Ничего что коробка герметичная?
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8k
Echo 2 часа назад
Вот поэтому пить что либо надо из прозрачной тары
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3397 постов (3092 в горячем)

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