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Как расколоть большую головку сыра

Как расколоть большую головку сыра

Автор:
10 апреля 2024 07:29
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   головка сыра   интересно   познавательно   сыр   
3444
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Расколоть крупную головку твёрдого сыра — задача не из легких. Мужчина продемонстрировал, как правильно это сделать.

Никогда не знаешь, какой навык тебе пригодится в жизни.

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Метки: Видео   Еда   головка сыра   интересно   познавательно   сыр   
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18  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
21k
832
Александр 2 минуты назад
В наших магазинах головки меньшего диаметра продают, проблем не возникало.
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8k
Puans-on 6 минут назад
А почему их "головками" называют?
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8k
perekrestok 6 минут назад
Жаль не показали как нарезку делать! Наверное тоже офигенно сложный и таинственный процесс!
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63k
Олег 13 минут назад
а как приготовить кипяток в домашних условиях?
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11k
Доктор 40 минут назад
Ух ты !!!
Обалдеть !!!
Кто бы мог подумать !!!
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1k
Polotenchick 56 минут назад
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5k
Serj81 59 минут назад
Реджано Пармеджано
то что у нас продают, даже аналогом сложно назвать... были времена... с винишком... ммм
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54k
Aleksandr Час назад
С одного удара расколет...но не так красиво

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7k
Duckk Час назад
Сыррр!
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25k
Тигран Саркисян Час назад
Дык это же пармезан , а он очень твёрдый , его колуном колоть надо)))
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34k
Slonyash Час назад
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3k
WELL Час назад
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574
Serega 2 часа назад
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1k
Anatolij 2 часа назад
А сабельку по-длиннее взять слабо? И не вертеть его 100500 раз.
По-моему, очередной выобен от сыроделов!
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3138 постов (3022 в горячем)

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