Как расколоть большую головку сыра

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Расколоть крупную головку твёрдого сыра — задача не из легких. Мужчина продемонстрировал, как правильно это сделать.
Никогда не знаешь, какой навык тебе пригодится в жизни.
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Метки: Видео Еда головка сыра интересно познавательно сыр
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Обалдеть !!!
Кто бы мог подумать !!!
По-моему, очередной выобен от сыроделов!