Завтрак в садике

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Женщина показала завтрак в детском садике. А вы скучаете по каким-либо блюдам или напиткам из столовой садика?
Эх, были времена...
Видео, которое ненадолго телепортирует в детство.
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