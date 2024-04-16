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Завтрак в садике

Завтрак в садике

Автор:
16 апреля 2024 12:56
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   завтрак   какао   каша   садик   сыр   
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Женщина показала завтрак в детском садике. А вы скучаете по каким-либо блюдам или напиткам из столовой садика?

Эх, были времена...

Видео, которое ненадолго телепортирует в детство.

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Метки: Видео   Еда   завтрак   какао   каша   садик   сыр   
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3  комментария
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13k
Б.Касторский Час назад
Вот нет! Ненавидел манную кашу, кисель и это какао с пенкой! Даже сейчас передёргивает.
А вот запеканку с изюмом и пышный омлет с компотом, это да
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50k
Сергей 56 минут назад
До сих пор думаю - это большая сложность была пенку с молока и кокао снять....блевотный рефлекс до сих пор.
Мальчик Сережа, 56 лет
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892
Олеся К Час назад
это что все воспоминания?)
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