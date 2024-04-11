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Оригинальная подача блюда в ресторане

Оригинальная подача блюда в ресторане

Автор:
11 апреля 2024 07:29
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Михаил Булгаков   блюдо   интересно   мастер и маргарита   ресторан   
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Подача блюда в ресторане Нижнего Новгорода, которую наверняка оценят поклонники романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Чтобы добраться до блюда, нужно поджечь "книгу".

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Метки: Видео   Еда   Михаил Булгаков   блюдо   интересно   мастер и маргарита   ресторан   
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5  комментариев
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21k
0
Игорь Минуту назад
Здравcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде..

Cейчаc ищу любую работу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подработку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теряю cознание. Одолжить проcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду рублей 100-200. Хоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.

Еcли оcтавите контакты, то я готов вернуть c первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом cлучае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я верну 100%!

Пополните, пожалуйcта, номер телефона на любую cумму: +7 952 133 65 10 (баланc номера телефона у оператора или по CБП)

Заранее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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3k
Оксид Бетона 12 минут назад
А что там за еда? Какой-то кусок мыла с землей.
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28k
Влад Полчаса назад
А там коробочка с морфином, очень полезная для творчества вещь.
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50k
Максим Т. 45 минут назад
Рукописи не горят!
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3138 постов (3027 в горячем)

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