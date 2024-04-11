Оригинальная подача блюда в ресторане

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Подача блюда в ресторане Нижнего Новгорода, которую наверняка оценят поклонники романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Чтобы добраться до блюда, нужно поджечь "книгу".
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