Доставка еды уличным кошкам с помощью радиоуправляемой машины

Неравнодушный молодой человек кормит бездомных кошек и котов при помощи радиоуправляемой машинки.
Пандемия ковида вдохнула новую жизнь в сервисы доставки еды, и теперь многие из нас не представляют без нее жизнь. Но животные лишены этого удовольствия, и, пока у домашних зверьков доставщики — это собственные хозяева, уличные вынуждены добывать себе еду сами.
К счастью, есть еще люди, которые думают и заботятся об обездоленных хвостиках. В этом видео одни из них показали, как они доставляют влажный корм прямо к моськам бездомных котиков. Пушистики настолько оценили этот жест, что некоторые из них даже умудрились поскандалить по этому поводу.
Источник:
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Однозначно полезное дело!