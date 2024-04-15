FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2246 постов • 510 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Доставка еды уличным кошкам с помощью радиоуправляемой машины

Доставка еды уличным кошкам с помощью радиоуправляемой машины

Автор:
15 апреля 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   добро   животные   кормление   кот   кошка   
897
1
1

Неравнодушный молодой человек кормит бездомных кошек и котов при помощи радиоуправляемой машинки.

Пандемия ковида вдохнула новую жизнь в сервисы доставки еды, и теперь многие из нас не представляют без нее жизнь. Но животные лишены этого удовольствия, и, пока у домашних зверьков доставщики — это собственные хозяева, уличные вынуждены добывать себе еду сами.

К счастью, есть еще люди, которые думают и заботятся об обездоленных хвостиках. В этом видео одни из них показали, как они доставляют влажный корм прямо к моськам бездомных котиков. Пушистики настолько оценили этот жест, что некоторые из них даже умудрились поскандалить по этому поводу.

Предыдущая часть.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Еда   добро   животные   кормление   кот   кошка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Slonyash 51 минуту назад
Ну а что! Котам приятно, и нам есть на что посмотреть!

Однозначно полезное дело!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3632 поста (3592 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

732550



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба
На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба
Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре
Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 апреля
США обновили рекорд по кражам автомобилей в 2023 году
США обновили рекорд по кражам автомобилей в 2023 году
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#война#Китай#собака#полиция#забавно#США#фильм
#животные#факты#Россия#кот#люди#природа#кошка#интересно#удивительно#красота
#в мире#Прикол#Юмор#кино#милота#Спасение#Еда#нападение#работа#подвиг
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Енот и кошка не поделили миску с кормом&nbsp; Енот и кошка не поделили миску с кормом  Кот стащил бургер со столика в ресторане Кот стащил бургер со столика в ресторане Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку Пожарные спасли кошку, просидевшую на дереве 12 часов Пожарные спасли кошку, просидевшую на дереве 12 часов В Йошкар-Оле спасли застрявшего в окне кота В Йошкар-Оле спасли застрявшего в окне кота

На что жалуетесь?

Вернуться