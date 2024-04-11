Бессердечная: поклонница сериалов довела киногероя до слёз

Иногда на экране происходит что-то такое, что идеально вписывается под определенную ситуацию, как на этом видео.

В нем девушка собралась отужинать роллами под любимый сериальчик, когда вдруг актер с экрана заметил это и захотел присоединиться. Но девушка не разделила его планы и быстро убрала от экрана вкусняшки. Похоже, что у мужчины с экрана и так был не очень простой день, а тут еще и это, так как после этого он сорвался на плач.

Девушка, не ожидая такой реакции, попыталась реабилитироваться и решила все же предложить ему отведать с ней роллов, но мужчина был безутешен.