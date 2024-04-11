FISHKINET
Сообщество Юмор 18691 пост • 3683 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Бессердечная: поклонница сериалов довела киногероя до слёз

Бессердечная: поклонница сериалов довела киногероя до слёз

Автор:
11 апреля 2024 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   актёр   роллы   сериал   
687
1
1

Девушка не захотела делиться роллами с актером с экрана и довела его до слез.

Иногда на экране происходит что-то такое, что идеально вписывается под определенную ситуацию, как на этом видео.

В нем девушка собралась отужинать роллами под любимый сериальчик, когда вдруг актер с экрана заметил это и захотел присоединиться. Но девушка не разделила его планы и быстро убрала от экрана вкусняшки. Похоже, что у мужчины с экрана и так был не очень простой день, а тут еще и это, так как после этого он сорвался на плач.

Девушка, не ожидая такой реакции, попыталась реабилитироваться и решила все же предложить ему отведать с ней роллов, но мужчина был безутешен.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   актёр   роллы   сериал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3899 постов (3895 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

791885



Другие посты автора
Популярное в сообществах
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
Пост посвящён археологам на 97%
Пост посвящён археологам на 97%
Набирающие популярность в сообществах
Фанаты Цоя бьют тревогу: что происходит на могиле лидера группы «Кино»
Фанаты Цоя бьют тревогу: что происходит на могиле лидера группы «Кино»
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 апреля
Антидепрессивные советы
Антидепрессивные советы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#интересное#люди#Реакция#авто аварии#кот#позитив#милота
#животные#автомобили#интересно#история#факты#аварии#подборка#дети#улыбнуло#США
#Юмор#автомир#в мире#забавно#Автовсячина#ДТП#Россия#кино#фильм#конфликт
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Пёс помог хозяйке приготовить роллы Пёс помог хозяйке приготовить роллы Сушист, который поможет разлюбить роллы навсегда Сушист, который поможет разлюбить роллы навсегда Хозяин обманул собаку и заставил есть капусту Хозяин обманул собаку и заставил есть капусту Попугая застукали на месте преступления Попугая застукали на месте преступления Попытка достать застрявший в автомате с едой бутерброд Попытка достать застрявший в автомате с едой бутерброд

На что жалуетесь?

Вернуться