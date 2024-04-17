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Прогулка по маленькой квартире в Санкт-Петербурге

Прогулка по маленькой квартире в Санкт-Петербурге

Автор:
17 апреля 2024 07:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Размер   Санкт-Петербург   аренда   интересно   квартира   
2832
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Женщина показала студию 11 квадратных метров для сдачи в аренду. Практически идеальный вариант для командировочных и одиноких студентов, которые приходит домой вечером отдохнуть и поспать.

Обзор маленькой квартиры для сдачи в аренду.

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Метки: Видео   Размер   Санкт-Петербург   аренда   интересно   квартира   
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20  комментариев
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4
☂-❄НИНЕЛЬ❄-☂ 2 часа назад
Всё лучше чем в хосписах! Просто классно!
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61
SAMAREC 3 минуты назад
Если одному - норм.
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842
Macht 38 минут назад
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10k
SuperTroll 47 минут назад
Да это старые советские коммуналки с 4-х метровыми потолками. Так уже давно переделывают. Правда, что бы такой ремонт замутить, даже на такой маленькой площади надо 2 мульта точно вбахать. Окупаемость проекта сомнительная...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−7
14k
Святослав Час назад
Главный вопрос - СКОЛЬКО этот пенал стоит под аренду?
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10k
vasilykopkov Час назад
Хорошо спланированное пространство, правда за счет высоченного потолка.
По сравнению с китайскими и, отчасти, японскими "норами" - просто роскошь.
Только плиты не заметил. Впрочем можно поставить настольную плитку.
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12k
hairov 2 часа назад
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25k
Тигран Саркисян 2 часа назад
А высоту потолков в счёт не берут да я так понимаю ( я про квадратуру)
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1k
Gromkhard 2 часа назад
Скоро 5 квадратов сдавать будут - зашел-упал-уснул-проснулся-поднялся-вышел...
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205
Ден 2 часа назад
Если одному,то пойдёт (хотя конечно тесновато). P.s. не снимать,а купить
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12k
Ligov 2 часа назад
Бывшая дворницкая похоже в старом фонде.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3911 постов (3905 в горячем)

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