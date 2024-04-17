Прогулка по маленькой квартире в Санкт-Петербурге

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Женщина показала студию 11 квадратных метров для сдачи в аренду. Практически идеальный вариант для командировочных и одиноких студентов, которые приходит домой вечером отдохнуть и поспать.
Обзор маленькой квартиры для сдачи в аренду.
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По сравнению с китайскими и, отчасти, японскими "норами" - просто роскошь.
Только плиты не заметил. Впрочем можно поставить настольную плитку.