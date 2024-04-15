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Кража за 30 секунд: парень стащил телефон из тачки, пока владелица ходила за пловом

Кража за 30 секунд: парень стащил телефон из тачки, пока владелица ходила за пловом

Автор:
15 апреля 2024 10:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Калининград   Кража за 30 секунд   Телефон   кража   криминал   машина   плов   
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Появился нежданно-негаданно, действовал нерешительно, но проворно. Дёрнул за ручку двери, удивился, что открыта, — свистнул мобилу одним движением.


Девушка написала заявление, но готова забрать телефон без полиции, если воришка проявит инициативу.

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Метки: Видео   Калининград   Кража за 30 секунд   Телефон   кража   криминал   машина   плов   
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2  комментария
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705
Predictor 57 минут назад
ст. 158 УК РФ. до 2х лет.
Как вообще возникают такие мысли, если сейчас каждый метр парковок просматривает по 2-3 камеры?
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4k
Сергей С 12 минут назад
Оставить открытую машину еще и с телефоном, это 5 баллов! Удивительно что сперли )))
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2084 поста (2035 в горячем)

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