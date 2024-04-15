Кража за 30 секунд: парень стащил телефон из тачки, пока владелица ходила за пловом

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Появился нежданно-негаданно, действовал нерешительно, но проворно. Дёрнул за ручку двери, удивился, что открыта, — свистнул мобилу одним движением.
Девушка написала заявление, но готова забрать телефон без полиции, если воришка проявит инициативу.
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