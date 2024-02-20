Лиса похитила телефон сотрудника службы защиты животных

В Великобритании дикая лиса украла смартфон у сотрудника Королевского общества защиты животных от жестокого обращения и сняла себя на видео.

Инцидент произошел в деревне Багшот, графство Суррей, куда приехал сотрудник службы Бен Фитцкоста. Специалисту поступило сообщение о лисе с травмированной лапой. Он отыскал дикое животное и включил запись видео на телефоне, чтобы снять процесс спасения.

Однако как только Фитцкоста установил смартфон, лиса схватила его и бросилась в кусты неподалеку.