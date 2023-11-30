Житель Подмосковья украл телефон в столичном хостеле

Быть таким как все с детства не умел?

В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку

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В Подмосковье домработница вместе с мусором выносила и ценности

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Странный побег из здания в Кемерове