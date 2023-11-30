Житель Подмосковья украл телефон в столичном хостеле

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Инцидент произошел в хостеле на улице Воронцовской. Мужчина обратился к администратору с просьбой дать ему возможность постирать свои вещи. Получив отказ, посетитель решил по-своему отблагодарить персонал и похитил лежавший на стойке телефон владельца помещения.
Пострадавший обратился в полицию, после чего злоумышленника задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».
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