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Житель Подмосковья украл телефон в столичном хостеле

Житель Подмосковья украл телефон в столичном хостеле

Автор:
30 ноября 2023 11:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   Телефон   кража   криминал   хостел   
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Инцидент произошел в хостеле на улице Воронцовской. Мужчина обратился к администратору с просьбой дать ему возможность постирать свои вещи. Получив отказ, посетитель решил по-своему отблагодарить персонал и похитил лежавший на стойке телефон владельца помещения.

Пострадавший обратился в полицию, после чего злоумышленника задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

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Метки: Видео   Подмосковье   Телефон   кража   криминал   хостел   
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3  комментария
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Мы, мусульмане, не обманываем друг-друга....
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4k
Евгений Полчаса назад
Прям так и житель подмосковья? коренной житель! )))
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77k
Viktor Час назад
Ну теперь вещи пару лет ему будут стирать за гос счёт или как они там стирают!
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