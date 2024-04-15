Ворчливый французский бульдог на прогулке

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Французский бульдог во время прогулки с хозяевами решил рассказать окружающим о том, что его что-то не устраивает.
Во время прогулки псу было тяжело сдержать приступы ворчливости.
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