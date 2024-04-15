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Ворчливый французский бульдог на прогулке

Ворчливый французский бульдог на прогулке

Автор:
15 апреля 2024 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   ворчание   животные   собака   французский бульдог   
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Французский бульдог во время прогулки с хозяевами решил рассказать окружающим о том, что его что-то не устраивает.

Во время прогулки псу было тяжело сдержать приступы ворчливости.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   ворчание   животные   собака   французский бульдог   
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1  комментарий
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Андрей А Час назад
Ему бегать хочется, а не в коляске сидеть
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3632 поста (3592 в горячем)

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