Семейство пуделей готовится ко сну

В каждой семье свой индивидуальный ритуал отхода ко сну. Каждый из нас совершает определенный набор действий, который повторяется из вечера в вечер и уже отточен до идеала, как у семьи пуделей из этого ролика.

Их ритуал отхода ко сну впору выставлять на выставке: все песики укладываются спать, после чего один укрывает их всех, затем закрывает дверь и сам укладывается отдыхать.