Пёс продемонстрировал энергосберегающий способ спуска

Пока многие люди терпят угрызения совести из-за лени, животные, наоборот, ею пользуются. Придумывают новые энергосберегающие способы потрапезничать, поиграть и даже ходить, как песель из этого видео.

Этому пушистику было настолько лень передвигаться на своих лапках, что он предпочел ползком добраться до нужного ему пункта назначения. Песель лег на пузо и с помощью передних лап стал двигаться вниз. К большому удивлению, план хвостика сработал на ура. Он не только сэкономил свои силы, но и успешно добрался до необходимого места.