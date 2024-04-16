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Пёс продемонстрировал энергосберегающий способ спуска

Пёс продемонстрировал энергосберегающий способ спуска

Автор:
16 апреля 2024 08:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   спуск   
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Мужчина запечатлел забавный способ спуска пса. Четвероногий друг человека предпочёл ползком добраться до нужной ему точки.

Пока многие люди терпят угрызения совести из-за лени, животные, наоборот, ею пользуются. Придумывают новые энергосберегающие способы потрапезничать, поиграть и даже ходить, как песель из этого видео.

Этому пушистику было настолько лень передвигаться на своих лапках, что он предпочел ползком добраться до нужного ему пункта назначения. Песель лег на пузо и с помощью передних лап стал двигаться вниз. К большому удивлению, план хвостика сработал на ура. Он не только сэкономил свои силы, но и успешно добрался до необходимого места.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   спуск   
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5  комментариев
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11k
Владимир 54 минуты назад
Идет по лесу лось. И вдруг видит, по полянке носится ежик. Лось подходит и с интересом спрашивает:
- Ежик, ты что тут делаешь?
- Я кайф ловлю
- А как ты кайф ловишь?
- Бегаю по полянке туда-суда. Хочешь - и ты побегай.
Лось начинает носиться по полянке. Через 15 минут весь в мыле, задыхаясь, спрашивает у ежика:
- Ежик!!! А кайф в чем?!!!
- А тебе разве травка пузико не щекочет?
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4
DARK4000 5 минут назад
Он просто чешет писюн. Самки так не спускаются.
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6k
Григорий 53 минуты назад
техника спецназа - охлади пузико)
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3157 постов (3042 в горячем)

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