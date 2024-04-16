Пёс продемонстрировал энергосберегающий способ спуска

Мужчина запечатлел забавный способ спуска пса. Четвероногий друг человека предпочёл ползком добраться до нужной ему точки.
Пока многие люди терпят угрызения совести из-за лени, животные, наоборот, ею пользуются. Придумывают новые энергосберегающие способы потрапезничать, поиграть и даже ходить, как песель из этого видео.
Этому пушистику было настолько лень передвигаться на своих лапках, что он предпочел ползком добраться до нужного ему пункта назначения. Песель лег на пузо и с помощью передних лап стал двигаться вниз. К большому удивлению, план хвостика сработал на ура. Он не только сэкономил свои силы, но и успешно добрался до необходимого места.
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- Ежик, ты что тут делаешь?
- Я кайф ловлю
- А как ты кайф ловишь?
- Бегаю по полянке туда-суда. Хочешь - и ты побегай.
Лось начинает носиться по полянке. Через 15 минут весь в мыле, задыхаясь, спрашивает у ежика:
- Ежик!!! А кайф в чем?!!!
- А тебе разве травка пузико не щекочет?