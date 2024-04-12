Пассажиры поездов в Бангладеш

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Жители Бангладеш едут на поездах по своим делам. Казалось бы, ничего удивительного. Однако в ролике привлекает внимание то, сколько на поездах пассажиров и как они едут.
Обычное утро в Бангладеш
Ничего необычного, просто пассажирские поезда в Бангладеш.
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