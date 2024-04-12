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Пассажиры поездов в Бангладеш

Пассажиры поездов в Бангладеш

Автор:
12 апреля 2024 09:57
Метки: Видео   бангладеш   в мире   люди   пассажиры   поезд   техника безопасности   
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Жители Бангладеш едут на поездах по своим делам. Казалось бы, ничего удивительного. Однако в ролике привлекает внимание то, сколько на поездах пассажиров и как они едут.

Обычное утро в Бангладеш

Ничего необычного, просто пассажирские поезда в Бангладеш.

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Метки: Видео   бангладеш   в мире   люди   пассажиры   поезд   техника безопасности   
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Слепой Пью 49 минут назад
Поди, еще и билетики берут!
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3146 постов (3032 в горячем)

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