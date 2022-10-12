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Претендент на звание "Работник года"

Претендент на звание "Работник года"

Автор:
12 октября 2022 11:46
Метки: в мире   видео   люди   неожиданно   повезло   работник   техника безопасности   
1047
1
1
Мужчина не соблюдал технику безопасности на предприятии, за что вскоре поплатился. Хочется верить, что урок был усвоен.
А может первый день на работе?

Источник:

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Метки: в мире   видео   люди   неожиданно   повезло   работник   техника безопасности   
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5  комментариев
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3k
Pechenegiatakuyt 53 минуты назад
Такого нельзя подпускать к гильотине, он быстро закончится
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6k
rutt 17 минут назад
100% там есть большая красная кнопка, чего второй-то полез. Биба и Боба....
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Не постанова. Не. Так и было. Особенно после первой стяжки.
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133
Sata33 Полчаса назад
нож в кармане надо носить на всякий случай ...
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