Претендент на звание "Работник года"

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Мужчина не соблюдал технику безопасности на предприятии, за что вскоре поплатился. Хочется верить, что урок был усвоен.
А может первый день на работе?
Источник:
АНТИФИШКИ
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