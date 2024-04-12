"За 55 рублей тут утонуть на этом мопеде?": оренбургский курьер записал эмоциональное видео работодателю

Даже машины не выдерживают потока воды - что уж говорить о мопедах.
Паводок паводком, а работу никто не отменял. В Оренбурге, несмотря на затопление отдельных районов, по-прежнему работают службы доставки. Вот только бедным курьерам в этой ситуации не позавидуешь.
Яндекс-курьер выехал на работу - и обалдел. Кругом - потоки воды, и ему на мопеде остаётся лишь утонуть, т.к. добраться до нужного места проблематично. При отсутствии, как сообщил курьер, коэффициентов, поездка за 55 рублей в таких условиях, выглядит настоящим издевательством. А ведь еще нужно успеть доставить заказ за короткое время!
Осторожно! Нецензурная лексика!
Источник:
Вместо велосипеда и мопеда бедолагам впору пересаживаться на лодки!
Источник:
- "Да какая это дамба?": глава Минстроя заявил, что в Орске нет дамбы, а только земляной вал
- "Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот приказал убрать телефоны
- «Это была не грубость»: администрация Оренбургской области объяснила приказ губернатора убрать телефоны на встрече с пострадавшими от наводнения
- "Нет, орёл не тонет!" Оренбургский геральдист объяснил, что герб города никак не связан с наводнениями
- «Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники должны отчитаться о расходах на борьбу с паводками