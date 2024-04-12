"За 55 рублей тут утонуть на этом мопеде?": оренбургский курьер записал эмоциональное видео работодателю

Паводок паводком, а работу никто не отменял. В Оренбурге, несмотря на затопление отдельных районов, по-прежнему работают службы доставки. Вот только бедным курьерам в этой ситуации не позавидуешь.

Яндекс-курьер выехал на работу - и обалдел. Кругом - потоки воды, и ему на мопеде остаётся лишь утонуть, т.к. добраться до нужного места проблематично. При отсутствии, как сообщил курьер, коэффициентов, поездка за 55 рублей в таких условиях, выглядит настоящим издевательством. А ведь еще нужно успеть доставить заказ за короткое время!



