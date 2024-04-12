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Сообщество Треники&Вареники 7846 постов • 3101 подписчик подписаться
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"За 55 рублей тут утонуть на этом мопеде?": оренбургский курьер записал эмоциональное видео работодателю

"За 55 рублей тут утонуть на этом мопеде?": оренбургский курьер записал эмоциональное видео работодателю

Автор:
12 апреля 2024 08:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Еда   курьер   наводнение   оренбург   паводок   
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Даже машины не выдерживают потока воды - что уж говорить о мопедах.

Паводок паводком, а работу никто не отменял. В Оренбурге, несмотря на затопление отдельных районов, по-прежнему работают службы доставки. Вот только бедным курьерам в этой ситуации не позавидуешь.


Яндекс-курьер выехал на работу - и обалдел. Кругом - потоки воды, и ему на мопеде остаётся лишь утонуть, т.к. добраться до нужного места проблематично. При отсутствии, как сообщил курьер, коэффициентов, поездка за 55 рублей в таких условиях, выглядит настоящим издевательством. А ведь еще нужно успеть доставить заказ за короткое время!


Вместо велосипеда и мопеда бедолагам впору пересаживаться на лодки!

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Метки: Видео   Еда   курьер   наводнение   оренбург   паводок   
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7  комментариев
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61k
dima423 Час назад
Ну так сам вышел на маршрут (на работу), взял заказы... а теперь яндекс виноват)) Чеж люди так любят свои проблемы на других перевешивать...
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64
ГТА Форевер Полчаса назад
Вообще работа яндекс- доставка, та ещё радость. выплаты так мелочи, курьерю раз в неделю, в пятницу, чисто чтоб не бухать..двойная выгода - экономия на бухле и кое какойдоход от курьерства. Реально, хобби какое то, а так у меня есть бизнес
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8k
Лещ 43 минуты назад
По моему ипанутые не в Яндексе, а ипанутый этот курьер, раз вышел на эту работу
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Оренбуржцы, хватит жрать пиццу!
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4k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
А мне еще говорят что я много матерюсь
в ВК забанили за мат в коментах
Этого парнягу походу вобще расстреляют .
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1991 пост (1979 в горячем)

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