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Мужчина украл целого краба из магазина в Балашихе

Мужчина украл целого краба из магазина в Балашихе

Автор:
08 апреля 2024 09:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   балашиха   краб   кража   магазин   продукты   
957
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Пока продавец был занят другими покупателями, мужчина свистнул целого краба из холодильника и спокойно вышел из магазина. Однако камера видеонаблюдения зафиксировала любителя деликатесов.

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Метки: Видео   балашиха   краб   кража   магазин   продукты   
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12  комментариев
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17k
Алексей 2 часа назад
Тихо спиндил и ушел.... называется - нашел.
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5k
Горожанин 13 минут назад
Он не краба украл, а совесть и свободу у себя украл.
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10k
Доктор 14 минут назад
Выродок ...
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−9
12k
Б.Касторский 36 минут назад
Но культурный! Холодильник закрыл, чтобы товар не попортился. А краб, ну что краб? Вкусно конечно, но не так, чтобы судимость за него получить.
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12k
Фомич Час назад
А почему его довольное лицо не показано?
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2449 постов (2389 в горячем)

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