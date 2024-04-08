Мужчина украл целого краба из магазина в Балашихе

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Пока продавец был занят другими покупателями, мужчина свистнул целого краба из холодильника и спокойно вышел из магазина. Однако камера видеонаблюдения зафиксировала любителя деликатесов.
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