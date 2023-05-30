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Приключение улыбчивого любителя сыра в магазине Ижевска

Приключение улыбчивого любителя сыра в магазине Ижевска

Автор:
30 мая 2023 09:33
Сообщество : Криминал
Метки: Ижевск   Прикол   видео   кража   магазин   сыр   
1773
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В одном из магазинов Ижевска камера наблюдения запечатлела необычное поведение молодого человека. Находясь, вероятно, под воздействием неизвестных веществ парень решил побаловать себя сыром.

Ты – не ты, когда голоден.

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Метки: Ижевск   Прикол   видео   кража   магазин   сыр   
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9  комментариев
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1k
Потому что я Алёша 58 минут назад
Рокфор уже не тот...
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31k
koleos72 2 минуты назад
Ну не взял человек тележку! Забыл! И деньги забыл! Чтож ему теперь с голоду помереть! Он может целыми днями примусы починяет!
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4k
DKF 2 минуты назад
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629
Димыч 6 минут назад
Овощ с сыром...
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16k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Чет мне он кого-то напоминает, не он ли часом?
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9k
Александр Маслов 2 часа назад
Парень болен (по мимике и динамике движений очевидно). Лично по мне смех&ирония и "интересное" никак. Минус Forestdude (из уважения к карме и просто по принципу не кинул), просто пойду мимо (вот от коммента, пардон, не воздержался).
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15k
ss 2 часа назад
И почему теорию Ломброзо считают ложной?! Да. Иногда она ошибается, но только иногда. А чаще всё таки права.
Вот, типичный представитель, на котором эта теория срабатывает на все сто процентов. На лицо... Точнее сказать, на лице все признаки интеллектуального вырождения. Он же дегенерат!
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28k
Serg2001 2 часа назад
Один подход к снаряду чего стоит...)
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Forestdude

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