Приключение улыбчивого любителя сыра в магазине Ижевска

1773
1
1
В одном из магазинов Ижевска камера наблюдения запечатлела необычное поведение молодого человека. Находясь, вероятно, под воздействием неизвестных веществ парень решил побаловать себя сыром.
Ты – не ты, когда голоден.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама
Вот, типичный представитель, на котором эта теория срабатывает на все сто процентов. На лицо... Точнее сказать, на лице все признаки интеллектуального вырождения. Он же дегенерат!