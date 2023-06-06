В Балашихе поймали вора, который украл в магазине 83 пачки сливочного масла почти на 8 тыс. рублей. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали преступника.
Мужчина сложил в сумку 83 пачки сливочного масла и прошел мимо кассовой зоны. Когда охранник попытался его остановить, тот ударил его кулаком в лицо и живот, сообщает телеканал «360».
Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия на такси, но росгвардейцы, прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации, блокировали автомобиль.
Нарушителя доставили в отдел для разбирательства. Было установлено, что задержанному 29 лет. Проверка происшествия продолжается.
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Не думаю что у товарища живет некий инопланетянин который без ума от масла и съедает по 20 пачек в день.
Ограничился бы хотя бы 20 отделался бы административной.
А за 8 тыр получить уголовку это даже дебильнее чем за мнимое бабло от хохлов бутылки с коктейлем молотова в военкоматы бросать.
бедняги даже оглушить какой-нибудь доской воришку не могут, т.к. сами боятся статью получить.
я работал в магазе, и когда по договору материальной ответственности с нас удерживали по 10-20% (иногда и больше) от з/п - удовольствие такое себе...
За окном на газовой трубе стоял неадекватный мужчина и долбился головой в стекло.
Беру это масло, но в фольге, в Ленте по акциям в количестве 5-10 шт, складываю в морозилку. Без карты покупателя сейчас 117р, с картой 111р, по акции неделю назад было 88р.
И вот хоть что вы пишите, но качественное масло бывает по такой цене
На производство одного килограмма масла жирностью 82% уходит около 17 литров молока жирностью 5% или 29 (!!!) литров молока 3%. Поэтому масло не может стоить 100 рублей за пачку.
А то, что на пачке пишут в составе исключительно сливки... Ну, что ж, продолжайте верить дальше...
в камере жопу смазывать
"Вор должен сидеть в тюрьме" (с)
Такое ощущение, что это очередной челлендж по мотивам фильма "13 заданий".