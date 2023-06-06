Мужчина сложил в сумку 83 пачки сливочного масла и прошел мимо кассовой зоны. Когда охранник попытался его остановить, тот ударил его кулаком в лицо и живот, сообщает телеканал «360».

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия на такси, но росгвардейцы, прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации, блокировали автомобиль.

Нарушителя доставили в отдел для разбирательства. Было установлено, что задержанному 29 лет. Проверка происшествия продолжается.